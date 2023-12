¡Inaudito! Mujer suda sangre por diferentes partes de su cuerpo a causa de estrés

Desde que tenía 14 años, una mujer ha padecido de una rara enfermedad que le provoca sudar sangre por distintas partes de su cuerpo. Este impresionante caso ha sido reportado desde Iquitos, ciudad natal de la fémina que ahora tiene 32 años y sufre de estrés producto de la extraña afección.

Exitosa Perú llegó hasta la vivienda de María Andrea García para conocer más sobre lo que sería el primero caso de hematidrosis en el territorio nacional. Notablemente preocupada por su situación, la mujer pide ayuda a los especialistas para poder tratar su raro padecimiento.

María Andrea relata su batalla con esta afección desde la temprana edad de 14 años, cuando comenzó con episodios esporádicos de sangrado nasal. A lo largo de los años, la situación ha empeorado, y ahora enfrenta intensos dolores que la aquejan constantemente. A pesar de la frecuencia del sangrado, sus niveles de hemoglobina se mantienen dentro de la normalidad, complicando aún más el diagnóstico y tratamiento de esta extraña enfermedad.

La angustiada madre de dos hijos pequeños revela que, a pesar de los tratamientos disponibles para aliviar el dolor, no existe una cura conocida para su condición. El impacto psicológico y emocional se suma a la carga física, ya que el estrés se ha convertido en otro desafío que enfrenta diariamente.

"Me duele demasiado. Me han dicho que tiene tratamiento, pero cura no tiene. Mi hemoglobina es normal, de 13 a 14 no baja. (Pido) que me vean especialistas porque hago deposiciones con pelotones de sangre, de mi oído también salen pelotones de sangre. Vomito medio balde de pintura lleno de sangre", expresó.