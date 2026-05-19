Cusco: Al menos cinco fallecidos y más de 20 heridos deja caída de un camión al abismo en Paucartambo

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un trágico accidente de tránsito mantiene en luto a la provincia de Paucartambo, en la región de Cusco. Según informan medios locales, el saldo del siniestro es de al menos seis personas fallecidas y más de 20 heridos, varios de ellos en estado grave de salud.

Trágico accidente en Cusco

El accidente se registró el pasado lunes 18 de mayo en horas de la tarde, cuando un camión que trasladaba a ciudadanos de la comunidad de Japu sufrió una aparatosa caída a un abismo en la ruta Ocongate-Raqchi-Japu, en Paucartambo.

Los heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional de Cusco, así como al hospital Antonio Lorena. Según ha indicado la prensa local, cuatro personas murieron inmediatamente tras la colisión del vehículo, mientras que otra perdió la vida camino al hospital.

Entre los heridos que se encuentran en el Hospital Regional figuran los ciudadanos Vicentina Quispe Apaza, Elizabeth Samata Samata, Cirilo Samata Apaza, Francisco Samata Apaza, Bonifacio Gerillo Samata, Maria Apaza Gerillo, Eber Machacca Apaza y Martina Pacsi Apaza y Teresa Huillca Pacsi.

Mientras tanto, en el Hospital Lorena permanecen internados los ciudadanos Ignacia Machacca Ccapa, Anita Machacca Samata, Adrian Apaza Gerillo, Martin Machacca Gerillo, Emilio Machacca Apaza, Manuel Apaza Machacca y Basilia Apaza Huaman.

Las víctimas mortales serían comuneros que regresaban de participar de un sepelio en una zona cercana, informaron a la prensa los familiares que se encontraban en los exteriores del nosocomio.

Camión siniestrado no contaba con SOAT

La población de la zona ha señalado que el camión en que viajaban los pasajeros de la comunidad Nación Q'eros no contaba con SOAT. Sin embargo, las circunstancias del accidente continúan bajo investigación por las autoridades.

"Es una comunidad muy lejana. No tenemos transporte. Hay unos cuantos vehículos que nos prestan ese servicio. Cuando hay algún suceso se apoyan entre ellos. Tal vez por buen afecto, el conductor haya accedido a llevarlos, porque la zona es bien lejana", dijo ante la prensa.

Imágenes del accidente difundidas por los primeros testigos que llegaron a lugar de los hechos permiten apreciar la gravedad de la tragedia, en donde se observaban cuerpos dispersos en el fondo del abismo.

En conclusión, un camión que transportaba a comuneros de la comunidad Nación Q'eros se despistó en la carretera, dejando un saldo de al menos cinco fallecidos y más de 20 heridos.