Terror en Comas: Falso pasajero asesina a chofer de combi de 18 años en la avenida Belaunde

17/04/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

El transporte público continúa siendo víctimas de ataques armados a pesar de los esfuerzos del gobierno de José María Balcázar. Esta vez, un joven conductor de combi de solo 18 años fue cruelmente asesinado por un falso pasajero en una de las avenidas más céntricas de Comas.

Falso pasajero asesina a chofer de 18 años

Todo ocurrió alrededor de las 3 de la tarde del pasado miércoles 154 de abril. Ahí, una combi llegó hasta el cruce de la avenida Belaunde con Tupac Amaru con la finalidad de recoger pasajeros e iniciar su recorrido rumbo a la Primera de Pro.

En ese momento, un jalador de la zona se percató de la presencia de Christian David Llagas Maque quien conducía la unidad de placa A97-716. En ese momento, apareció otro sujeto quien subió a la combi como si fuera un pasajero, pero sus intenciones eran otras.

El presunto jalador y cómplice del hecho cerró la puerta del vehículo e incluso le pidió a dos pasajeras que iban a subir que se vayan. Justo ahí, el atacante le disparó en repetidas ocasiones al joven de 18 años quien como último intento aceleró la unidad hasta chocar con la fachada de un inmueble.

#EdiciónCentral

Un conductor de 18 años perdió la vida tras ser atacado por un falso pasajero en su unidad de transporte en Comas. La policía detuvo a un presunto cómplice del hecho, mientras las autoridades investigan el móvil del crimen, pues la familia señaló que el joven no... pic.twitter.com/VlifTxs1mG — América Noticias (@noticiAmerica) April 16, 2026

Tras el atentado, ambos sujetos huyeron del lugar a bordo de una moto lineal que ya los esperaba. Lo peor de la situación, es que la madre del conductor Teodocia Kler Zúñiga, de 63 años, presenció cada detalle de los sucedido ya que se encontraba a bordo de la unidad trabajando como cobradora.

Perdió la vida en el hospital

Transeúntes y testigos que escucharon los disparos intentaron auxiliar al joven quien perdía mucha sangre producto del proyectil en su cabeza. La víctima fue llevada de inmediato al Hospital Sergio Bernales de Collique donde ingresó con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano severo por proyectil de arma de fuego.

Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos perdió la vida horas después convirtiéndose en un transportista más que fallece por la ola de criminalidad que vive el país. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena del crimen para iniciar con las diligencias de rigor.

Además, el caso quedó a cargo de la comisaría de La Pascana donde se manejan diferentes hipótesis sobre este crimen.

En resumen, un falso pasajero asesinó a sangre fría a un joven conductor de combi de solo 18 años en Comas y en presencia de su madre.