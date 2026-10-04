Verónika Mendoza reacciona tras virtual triunfo en Cusco y asegura que esperará el conteo completo

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Tras difundirse los sondeos a boca de urna que la sitúan en el primer lugar con el 33,7% de las preferencias, Verónika Mendoza ofreció sus primeras declaraciones públicas como virtual gobernadora regional de Cusco.

Pese al holgado margen frente a sus competidores directos, la candidata mantuvo la cautela y señaló a la ciudadanía que esperará el conteo oficial al 100% por parte del organismo electoral.

En su mensaje, expresó su agradecimiento al pueblo cusqueño y asumió el compromiso de trabajar para responder a la expectativa popular, remarcando la necesidad urgente de reconstruir la confianza en las instituciones democráticas que, según señala, se encuentran venidas a menos.

Apertura hacia la oposición y el Gobierno central

Consciente de la diversidad política del departamento, Mendoza dirigió un mensaje directo a los electores que no apoyaron el símbolo del kintu de coca y que optaron por otras alternativas políticas o por el voto en blanco y viciado. La candidata de Venceremos aseguró que su virtual gestión tendrá la total predisposición de escuchar sus demandas e incorporar las propuestas que la región requiere.

"Quiero dirigirme también a todos los que no han votado por el kintu (de coca), que han votado por otros partidos, otras opciones políticas o que han viciado su voto o votado en blanco. Quiero decirles a ellos también que tendrán toda nuestra disposición de escuchar su voz. Queremos dialogar también con ustedes, saber qué tenemos que hacer para construir esa confianza y las propuestas que ustedes consideran que Cusco necesita".

Asimismo, confirmó que mantendrá una actitud propositiva y de constante diálogo con el Estado peruano y el Ejecutivo nacional, buscando tender puentes de coordinación que beneficien el desarrollo de la población cusqueña sin distinción de colores partidarios.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | La candidata al Gobierno Regional de Cusco, Verónika Mendoza, se pronunció tras los resultados preliminares que la posicionan como virtual gobernadora regional. "Vamos a seguir trabajando con mucha humildad, dialogando y escuchando", afirmó. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 5, 2026

Integración territorial y alianza con el sector productivo

La virtual autoridad enfatizó que la única vía para impulsar el progreso regional es mediante la articulación de todos sus sectores sociales y económicos. Mendoza aseguró que trabajará de la mano con las 13 provincias del departamento, desde la convulsionada zona de Megantoni hasta el distrito altiplánico de Condoroma.

Para ello, sostuvo que se requiere construir una unidad amplia que conecte las reivindicaciones de las comunidades campesinas con el dinamismo de los grandes empresarios e inversionistas de la región, garantizando reglas claras, inclusión y crecimiento equilibrado.

Las primeras palabras de Verónika Mendoza reflejarían así una estrategia orientada a bajar las tensiones post-electorales y tender la mano a los sectores que mostraron reticencia a su candidatura.

De confirmarse la tendencia en las actas oficiales de la ONPE, la virtual gobernadora asumirá el reto de traducir su discurso de unidad en acciones concretas de gobierno, articulando las demandas sociales con el desarrollo económico en una de las regiones más complejas e históricas del país.