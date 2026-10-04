Carla Robbiano es la virtual alcaldesa de Magdalena: "Se seguirá con el trabajo arduo de Francis Allison"

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Carla Robbiano, virtual alcaldesa por el distrito de Magdalena del Mar y también esposa del candidato por Lima Metropolitana, Francis Allison, se pronunció luego de los resultados del flash electoral que la dieron como lideresa de la entidad edil.

Pidió esperar los resultados oficiales

Robbiano pidió mantener la calma y esperar los resultados del conteo oficial antes de dar por sentado el resultado de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM), donde la colocan primera en el distrito de Magdalena del Mar y a Francis Allison segundo, por debajo de Rafael López Aliaga, con un 25%.

"Tenemos esperanza, pero más que esperanza, tengo muchos deseos de que sea así por Lima, porque Francis sería el mejor alcalde de Lima", anunció.

Asimismo, aseguró que su gestión municipal continuará con el trabajo que llevó su esposo por años. Además, seguirá siendo la jurisdicción más segura de la capital. De igual forma, agradeció por los resultados a sus votantes y a quienes no lo hicieron, para comprometerse en el desarrollo correcto de su gestión.

"A los que votaron por mí, agradecerles de todo corazón. Como les digo, es doble responsabilidad para mí. Se seguirá con el trabajo arduo que ha hecho Francis (Allison), un trabajo de muchísimos años y que yo voy a seguir", indicó.

De igual forma, descartó que su esposo vaya a trabajar directamente en su gestión, remarcando que será ella quien lidere la comuna. No obstante, aseguró que tras la experiencia de Allison con el distrito, le comentará de los problemas y esperar sus consejos.

"Mi esposo no va a trabajar conmigo porque yo voy a liderar la municipalidad", sostuvo.

Por otro lado mostró el apoyo de su familia hacia Allison, y mostrar su orgullo hacia el candidato. Asimismo, destacó el resultado obtenido por su conyugue, resaltando su liderazgo en el sector limeño.

"Le dijimos a mi esposo que estamos orgullosos de él, un 25% es mucho. Orgullosos de él, de todo el trabajo que ha hecho, de lo que significa ahora como un líder en Lima", acotó.

Publicación familiar

Próximos resultados del conteo

Hasta el momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa con procesando las actas electorales para publicar los resultados oficiales que den con el ganador oficial. Con ello, se confirmará el resultado final y el ingreso del nuevo Consejo Distrital de Magdalena del Mar.

De mantenerse este resultado, la esposa de Francis Allison asumiría el cargo de alcaldesa de la Municipalidad de Magdalena del Mar en enero del 2027, hasta que culmine su gestión el 2030.