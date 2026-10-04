Expresidente Manuel Merino pasaría a la segunda vuelta en Tumbes según el boca de urna de Datum

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El expresidente Manuel Merino de Lama y el candidato Carlos Feijoo pasarían a una segunda vuelta para definir el Gobierno Regional de Tumbes. Según los resultados a boca de urna difundidos por Datum, ambos postulantes ocuparon los dos primeros lugares durante las recientes Elecciones Regionales y Municipales 2026 en el norte.

Ninguno de los contendientes logró superar el 30% de los votos válidos. El representante de Fe en el Perú alcanzó el primer lugar con el 27,0%, mientras que el líder de Acción Popular registró un 20,5%. Este escenario obliga a una segunda elección regional entre las dos fórmulas más votadas.

Norma electoral no menor del 30%

El reciente boca de urna de Datum detalló el respaldo ciudadano, evidenciando una ventaja de 6,5 puntos porcentuales a favor de Carlos Feijoo sobre el exmandatario. Esta situación configura un balotaje debido a los estrictos requerimientos normativos para triunfar en los comicios iniciales.

La normal electoral establece que una fórmula debe obtener no menos del 30% de los votos válidos para ser elegida en primera elección.

Detrás de estas posiciones se ubicó Luis Arévalo, postulante de Somos Perú, quien obtuvo el 19,2%, quedando a 1,3 puntos del excongresista. Seguidamente, Manuel de Lama de Podemos Perú alcanzó el 15,7%, y otras candidaturas sumaron un 17,6% de las preferencias en el norte del país.

Este panorama evidencia que los votantes de esta región del norte dispersaron sus elecciones, impidiendo una victoria directa. Por lo tanto, de ratificarse estos números, los dos candidatos del conteo de votos en la región deberán prepararse para una nueva campaña.

Posible retorno político

Manuel Arturo Merino de Lama intenta regresar a la función pública, tras ocupar la Presidencia de la República entre el 10 y el 15 de noviembre de 2020. No obstante, representó a Tumbes en el Congreso en los periodos 2001-2006, 2011-2016 y 2020-2021.

La confirmación dependerá del conteo de votos de la ONPE y de los resultados oficiales que se publiquen conforme se procesen las actas electorales.

Para organizar la próxima jornada democrática, las entidades competentes han definido el cronograma correspondiente. En ese sentido, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció el 29 de noviembre de 2026 como la fecha para los nuevos comicios.