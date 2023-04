Junín: Joven de 28 años sobrevive un mes con un cuchillo incrustado en la espalda

Una familia acudió a un centro médico en Junín producto del incesante dolor de espalda que tenía uno de sus integrantes por un mes. Era Gerson Tarazona Gálvez, un joven de 28 años, quien aquejaba de una molestia en la zona cerca al hombro. Sin embargo, ni él ni su familia se esperaban el diagnóstico de los doctores: un cuchillo estaba incrustado en su espalda.

Fue el Hospital de Pangoa a donde la tía del paciente lo llevó al ver que su dolor no cesaba luego de un mes. Allí, el equipo médico de este centro de salud decidió realizarle una prueba de rayos X, la cual permitió descubrir por qué tenía dicha aflicción. "Me dice que tiene un cuchillo ahí adentro", dijo la familiar.

Según cuenta la tía de Gerson Tarazona, su sobrino no podía ni levantar los brazos y tenía serios problemas para trabajar. Por ello, la unidad médica del Hospital de Pangoa procedió a retirar el cuchillo de su espalda.

Los terribles días que vivió Gerson Tarazona Gálvez con el arma punzocortante en su espalda fueron producto de la inseguridad ciudadana. Y es que, hace un mes, fue víctima de un robo mientras que se encontraba en Huánuco.

En las imágenes de una cámara de seguridad de la zona de los hechos, se logra observar que los delincuentes amenazaron al joven de 28 años con un cuchillo mientras intentaban arrebatarle sus pertenencias. Según indica la Dirección Regional de Salud de Junín, ellos incrustaron el arma en su espalda porque intentaba resistirse al robo.

Tras este terrible episodio, esta nueva víctima de la delincuencia recalca que sí acudió a un centro médico por la gravedad de sus heridas. Sin embargo, el equipo que lo atendió no retiró el arma de su cuerpo, sino solo procedió a saturar la herida.

"Me fui al hospital y solamente me cocieron. Me dijeron que antibiótico nada más, me habían recetado pastillas y estar tranquilo", contó el agraviado.