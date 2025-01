"La necropsia arroja asfixia mecánica": Exigen investigar extraña muerte de joven en centro de rehabilitación

En Chiclayo, exigen investigar extraña muerte de joven que llevaba tres días en centro de rehabilitación 'Los Pastores del Perú'. La necropsia reveló que la causa de su deceso se debió a una asfixia mecánica.

El centro de rehabilitación ubicado en la cuadra 14 de la avenida Cápac Yupanqui en el distrito de La Victoria en la región de Chiclayo, ha sido acusado por la familia de Luis Sánchez Vásquez. Quienes acusan al establecimiento por ser culpables del fallecimiento de su familiar.

Hace 3 días, el viernes 10 de enero, la víctima había sido internada en el centro para tratar un problema de alcoholismo. No obstante, el pasado 14 de enero se reportó su deceso por un ataque al corazón según indicó el lugar donde fue dejado a cuidado.

Sin embargo, luego de que la familia de la víctima realizara la necropsia de ley, los resultados revelaron que la causa de su muerte era una asfixia mecánica. Esta revelación contradice a lo que indicó en primera instancia el centro de rehabilitación.

"Lamentablemente, el viernes interné a mi hermano porque padecía alcoholismo. Y el día de ayer (14 de diciembre) a las 6 y media de la mañana me llamaron para ir porque mi hermano no tenía signos vitales. A lo que me trasladé a la posta médica y la doctora a cargo me informó que el cuerpo ya tenía 3 horas de haber fallecido. Posteriormente a eso se mandó a hacer la necropsia de ley, la cual arrojó que tuco una muerte violenta y una asfixia mecánica", señaló Lizeth Sánchez, hermana de la víctima.