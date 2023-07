Lambayeque: Denuncian que más de 8 mil medidores de agua fueron robados en Chiclayo

En la ciudad de Chiclayo, el índice delictivo viene en aumento, siendo uno de los robos más frecuentes el de medidores de agua en diferentes zonas de la ciudad.

La empresa prestadora de servicios de saneamiento, Epsel, denunció que hasta la fecha se ha registrado el robo de más de 8 mil medidores de agua en la ciudad de Chiclayo, dejando una pérdida no solo económica sino del recurso hídrico, perjudicando a la población.

En conversación con Exitosa Perú, la encargada del Área de Comunicaciones de EPSEL, Roxana Torres, denunció este delito.

Además, indicó que un promedio de 8 mil a 9 mil medidores de agua han sido sustraídos de los exteriores de las viviendas.

Los últimos robos que se han cometido fueron en el distrito de José Leonardo Ortiz, donde afortunadamente se pudo capturar a uno de los responsables del hecho ilícito.

Los vecinos afectados de la zona expresaron su molestia ante lo sucedido.

''Si me han robado el medidor, ahora me han cobrado 60 soles de agua. Tengo que ir a comprar mi medidor para que así me puedan cobrar lo que es (...) Fui a la comisaría a poner mi denuncia y más de 15 personas haciendo cola por lo mismo'', declaró una vecina a nuestro medio.