Lambayeque: ¡Terrible! Hallan 8 perros muertos dentro de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo

En Lambayeque, un grupo de estudiantes y trabajadores de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) sufrieron un duro golpe emocional luego de encontrar los cadáveres de 8 perros comunitarios que ellos cuidaban y protegían.

Esta situación inició con la desaparición de los animales, quienes vivían en las instalaciones del la ciudad universitaria, por lo que, a través de una denuncia, los estudiantes pudieron hacer público su caso.

Según información que brindaron a Exitosa el 3 de junio del presente mes, los estudiantes alertaron que los animales habían desaparecido, por lo que, luego de una intensa búsqueda encontraron los restos calcinados en el fundo ''El Ciénago'', terrenos que pertenecen a la Universidad Pedro Ruíz Gallo.

Los estudiantes indican que, aparentemente, los animales habrían sido envenenados y luego trasladados en una camioneta de la misma casa superior de estudios, para después ocultarlos en medio de las ramas, prendiéndoles fuego y siendo hallados, posteriormente, sus esqueletos.

Un grupo de estudiantes decidieron alzar su voz tras el macabro hallazgo y realizaron un plantón para pedir una investigación y se tomen las medidas correspondientes para hallar a los responsables de este caso.

Al mismo tiempo reclamaron la protección de otros perritos que siguen habitando en la universidad, siendo varios los trabajadores que velan por su cuidado y los gastos de comida, esterilizaciones y también tratamientos médicos.

''Me parece muy triste porque a pesar de ser animalitos, ellos también sienten y creo que la universidad debería de preocuparse también por ellos. Yo he visto, aquí en la universidad varios perritos que se encuentran bien cuidados y la verdad, me da pena lo que está sucediendo'', expresó una estudiante.

Además de ella, otra estudiante universitaria, encargada del cuidado de las mascotas que viven en el campus universitario, manifestó su tristeza ante la situación.

''Lo que han hecho no se puede describir, no existe una palabra para este acto inhumano. Nos encontramos impotentes y con mucho dolor porque no sabemos si mañana vamos a encontrar o no a los perritos que viven aquí'', manifestó una de las estudiantes encargadas de velar por el cuidado de los perros.