Maricsa Alfaro, mujer que atropelló y mató a vigilante en Trujillo, fue trasladada al penal 'El Milagro'

04/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna, sentenciada a cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva por atropellar y provocar la muerte del vigilante Juan Martínez, fue trasladada al penal de mujeres 'El Milagro', confirmó el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) el pasado miércoles 3 de junio.

La medida ha sido ejecutada después de que el Poder Judicial adelantara el fallo condenatorio en su contra por el delito de homicidio culposo. Cabe destacar que la lectura íntegra de la sentencia será realizada el próximo viernes 5 de junio.

Más de 4 años de prisión para Maricsa Alfaro

La noche del 3 de mayo, Maricsa Alfaro embistió con su camioneta a Juan Martínez en la urbanización Las Palmas del Golf, en la ciudad de Trujillo. El mortal atropello desató una ola de indignación en todo La Libertad.

En la audiencia, Alfaro ha confesado que conducía su camioneta con altos índices de alcohol y con la licencia vencida cuando atropelló al trabajador de seguridad, que posteriormente falleció producto de las lesiones.

En un principio, el Ministerio Público presentó una acusación por el delito de lesiones graves y solicitó la incoación de un proceso inmediato debido a que la conductora fue intervenida en flagrancia.

No obstante, la situación cambió tras el fallecimiento del vigilante. El fiscal del caso solicitó al juez la recalificación de la acusación por homicidio culposo y pidió 5 años y 4 meses de cárcel. Si bien Alfaro solicitó acogerse a la terminación anticipada, las partes no alcanzaron un acuerdo y el caso continuó hasta la fase de juicio.

Fue así que, el martes 2 de junio, el juez Néstor Sánchez Pagador, titular del Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de La Libertad, adelantó el fallo contra Maricsa y la condenó a cárcel efectiva, ordenando su cumplimiento de manera previsional.

Maricsa Alfaro deberá pagar más de 329 mil soles

Durante la audiencia, Marica Alfaro pidió perdón a la familia de la víctima y solicitó que la dejaran libre para que pueda trabajar y reparar de alguna manera el daño causado. Sin embargo, la solicitud fue desestimada.

El juez Sánchez Pagador también fijo en 329 mil 280 soles el pago de reparación civil en favor de los deudos de la víctima. Asimismo, ordenó inhabilitar de por vida a la empresaria para manejar cualquier vehículo.

En conclusión, Maricsa Alfaro fue enviada al penal de mujeres 'El Milagro' tras recibir el adelanto de un fallo por provocar la muerte del vigilante Juan Martínez.