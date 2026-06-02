Dictan más de 4 años de prisión contra Maricsa Alfaro tras atropellar y matar al vigilante Juan Martínez en Trujillo

02/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial acaba de dictar sentencia de 4 años, 6 meses y 26 días de prisión efectiva contra Maricsa Alfaro Cerca quien fue la responsable de la muerte del vigilante Juan Martínez tras atropellarlo en la urbanización Las Palmas del Golf, en la ciudad de Trujillo.

Dictan más de 4 años de prisión contra Maricsa Alfaro

De acuerdo al comunicado expresado por la Corte Superior de Justicia de la Libertad, la acusada reconoció su responsabilidad en la tragedia ocurrida en la capital de La Libertad cuando manejaba su camioneta en estado de ebriedad.

"Tras aceptar su responsabilidad en el accidente de tránsito que causó la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, Maricsa Alfaro Cerna fue condenada a cuatro años, seis meses y 26 días de cárcel efectiva", iniciaron.

En esa misma línea, el Poder Judicial dejó en claro que ambas partes aceptaron la sentencia la cual fue aprobada por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo. Además, se ordenó el pago de más de 300 mil soles de reparación civil en favor de los familiares de la víctima.

"Esta medida fue acordada entre las partes procesales y aprobada por el magistrado del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Unidad de Flagrancia de Trujillo. Además, se le ordenó el pago solidario de una reparación civil de más de 329 mil soles a favor de los deudos, y la incapacidad definitiva de obtener licencia de conducir", añadieron.

Noticia en desarrollo...