"Me tenía raptada": Testimonio de Mayumi Navarro, mujer desaparecida en Piura, al ser encontrada en Bogotá

La desaparición de Mayumi Navarro Nizama, una joven de 27 años natural del distrito de La Arena en Piura, generó gran preocupación en su familia y en toda la comunidad.

El 13 de agosto fue vista por última vez cuando salió en busca de trabajo hacia la localidad de Sechura. Al no conseguir empleo, decidió retornar a su vivienda; sin embargo, su paradero se volvió un misterio.

Según relataron sus familiares, Mayumi tomó un transporte público con dirección a La Arena, pero en lugar de descender en su distrito, lo hizo en la ciudad de Piura.

Desde ese momento, comenzó un periodo de incertidumbre que mantuvo en vilo a sus seres queridos. Días después, un video de cámaras de seguridad mostró a la joven acompañada de un hombre, aparentemente extranjero, en el terminal terrestre Gechisa, donde ambos compraban un pasaje. Esa fue la última pista antes de que desapareciera por completo.

El hallazgo inesperado en Bogotá

La historia dio un giro el 28 de agosto, cuando la familia recibió una llamada desde Colombia. Comerciantes de comida en Bogotá contactaron al esposo de Mayumi para informarle que la joven se encontraba con ellas.

Relataron que la habían visto deambulando sola por las calles de la capital colombiana y decidieron auxiliarla.

De inmediato, enviaron fotografías y videos como prueba, lo que permitió confirmar que se trataba de Mayumi.

Su hermana, Daysi Navarro, declaró a TVPerú Noticias que las imágenes despejaron cualquier duda. La familia, que llevaba más de dos semanas buscándola intensamente, finalmente tuvo la certeza de que estaba viva.

"Me tenía raptada": el testimonio de la joven

De acuerdo con lo narrado por su hermana, Mayumi reveló a las personas que la ayudaron que había sido víctima de un rapto. La joven señaló que un sujeto la había retenido contra su voluntad desde su desaparición en Piura y que incluso había sido víctima de abusos.

"Me he perdido, me andan buscando, me he escapado del hombre. Me tenía raptada, ha estado abusando de mí", fueron las palabras que habría expresado.

Este testimonio, aunque preliminar, revela la gravedad de su experiencia y abre la posibilidad de que detrás de su desaparición exista una red de trata o un caso de secuestro aún por esclarecer.

El regreso pendiente al Perú

Tras confirmarse su ubicación en Bogotá, la familia de Mayumi Navarro inició gestiones para que pueda regresar lo más pronto posible al Perú.

Hasta el momento, sus seres queridos han pedido apoyo a las autoridades para facilitar su retorno y garantizar que reciba atención médica y psicológica adecuada después de lo vivido.

El caso de Mayumi Navarro, mujer desaparecida en Piura y hallada en Bogotá, Colombia, conmocionó no solo a sus seres queridos, sino a la población en general.