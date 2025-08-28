Piura: Defensoría del Pueblo exige justicia por feminicidio de Xiomara Huertas

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tras el hallazgo sin vida de Xiomara Alejandra Huerta Santiago, de 18 años, quien estaba desaparecida en Piura y cuyos restos fueron encontrados en la vivienda de su tío, la Defensoría del Pueblo exigió justicia en su nombre.

Defensoría pide justicia

A través de un comunicado la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú (PNP) a actuar con celeridad en el caso del crimen de Xiomara Huertas Santiago, quien fue hallada sin vida cuatro días después de su desaparición, el último sábado en el distrito de La Arena, en Piura.

Su cuerpo fue encontrado maniatado y enterrado en el corral de su propio tío, Jorge Junior Silva Alvares, principal sospechoso, quien habría confesado el hecho. Actualmente él se encuentra detenido mientras la Fiscalía investiga el caso como presunto delito de feminicidio.

Según información policial, la desaparición fue denunciada el 19 de agosto y durante la búsqueda, asegura la Defensoría en su comunicado que, se reportó incluso un intento de extorsión a la madre, a quien se habría exigido cien mil soles a cambio de ver con vida a su hija.

Alza en casos de feminicidio en Piura

La Defensoría del Pueblo informó que, este crimen se suma a la lista de otros cuatro feminicidios ocurridos en lo que va del año en Piura, por lo que se exige una actuaciónrápida para que no quede impune. Asimismo, los hechos guardan estrecha relación con la desaparición previa que es uno de los temas que se abordan cada mes en el reporte "¿Qué pasó con ellas?".

Solo en el mes de junio se reportó la desaparición de nueve mujeres en esta región, una cifra sumamente preocupante. Cabe indicar que frente a este hecho, la Oficina Defensorial de Piura desplegó acciones inmediatas, comunicándose con la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer, que informó sobre las diligencias para ampliar la detención preliminar del principal sospechoso.

Asimismo, coordinó con el Centro Emergencia Mujer (CEM) La Unión para que brinde contención emocional y acompañamiento psicosocial a los familiares de Xiomara, labor que ya se encuentra en curso. El coordinador regional del CEM confirmó que continúan brindando apoyo legal y emocional a la familia.

De otro lado, la institución también solicitó información a la Policía Nacional del Perú para verificar si, tras la denuncia por desaparición, se activó la ruta de atención para la búsqueda inmediata, lo que será clave para determinar responsabilidades.

La institución informó que continuará supervisando cada etapa del proceso, tanto en la investigación penal como en las medidas de protección y reparación para la familia de Xiomara. De esta manera la Defensoría del Pueblo exigió justicia y celeridad por el asesinato de una joven universitaria en Piura.