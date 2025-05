Minería en Pataz: Reportan pérdida de más de 2 mil millones de dólares por crisis de inseguridad

Para nadie es un secreto que la crisis de seguridad en Pataz no solo afecta a los miles de mineros que trabajan en la zona sino también a otras actividades en la ciudad. Ahora, esto podría agravarse luego que el gobierno de Dina Boluarte decidiera suspender toda actividad minera en la localidad como medida para frenar la delincuencia asociada a la minería ilegal.

Por ello, Exitosa conversó con Polo Monzón, consultor en temas de inversión minera y conocedor de la problemática que afronta Pataz, la cual se agravó tras la muerte de 13 mineros. Durante esta charla, el experto señaló que las pérdidas económicas han sido millonarias y que estas superan los 2 mil millones de dólares.

Monzón lamentó ello ya que parte de esta suma hubiera servido para implementar mecanismos de seguridad en Pataz para poder detectar y separar de una vez por todas las bocaminas que pertenecen a los mineros ilegales y a los artesanales.

Uno de los hechos que más se han criticado tras el anuncio del secuestro de 13 mineros en la sierra de La Libertad, fue la respuesta del gobierno de Dina Boluarte y de su premier, Gustavo Adrianzén, sobre el hecho. Incluso, el presidente del Consejo de Ministros negó la situación señalando que no se había presentado una denuncia.

Ante ello, el consultor en temas mineros indicó que todo esto fue un penoso espectáculo de parte de dos autoridades que han dado clara muestra de que no tienen rumbo alguno para afrontar la situación.

"Lo que hemos visto en los últimos días es más que penoso. Tenemos un premier que no sabía lo que estaba pasando, una presidenta que no escucha a las personas que tienen la información de primera mano de lo que sucedió en la zona y lo que nos dan a entender es que no hay estrategia, ingeniería e información, entonces hay un tremendo problema", añadió.