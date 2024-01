Mototaxista se despista para no atropellar a un perrito en Tarma: Vehículo terminó volcado en el río

12/01/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Tarma ha sido testigo de inesperado acto que ha dejado boquiabierto a más de uno. Esta vez, un mototaxista decidió arriesgar su propia vida y se despistó hacia el río para evitar atropellar a un perrito que se encontraba en medio de la pista.

Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día, cuando lo que parecía una jornada de trabajo más para el conductor de esta mototaxi dio un giro inesperado y se convirtió en momentos de tensión luego de que se cruzara con este can en las callas de esta ciudad de Junín.

Así fueron los hechos

Cabe decir que este episodio que ha sorprendido a la población de Tarma quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en el lugar de los hechos, las cuales lograron captar los precisos instantes en los que este mototaxista arriesga su propia vida para no dañar al pequeño perro.

Y es que en las mencionadas imágenes, se puede observar el vehículo de color azul seguía su trayecto con normalidad hasta que, al llegar a la altura del puente, donde se encontraba un can que estaba por cruzar la pista.

Para no embestirlo, el chofer de esta unidad dobló repentinamente hacia su izquierda con dirección al río. Incluso, la mototaxi terminó por descarrirlarse y cayó al caudal. Por su parte, el hombre logró saltar a tiempo y quedó arrodillado en la vía pública.

Con presencia de la PNP

Producto de esta peligrosa maniobra, el vehículo terminó volcado en este río de Tarma. Tras este hecho, los ciudadanos que se encontraban cerca al lugar de los hechos se aglomeraron en los alrededores para ver el estado del conductor y su unidad.

Del mismo modo, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron para resguardar la transeúntes hasta que un grúa logro retirar la mototaxi del caudal.

Salvando perritos

Cabe decir que esta no es la primera vez que las personas realizan acciones peligrosas para salvar la vida de un can. Por ejemplo, dos jovenes no se quedaron de brazos cruzados al ver que un perrito se había caído a un canal.

Y con el objetivo de rescatarlo, uno de ellos decidió bajar para retirarlo del agua, mientras que el otro los ayudó a subir. El mencionado hecho se volvió rápidamente viral pues, incluso, la pequeña mascota agradadeció el valeroso accionar de estos dos hombre con un par de mordidas y saltos.