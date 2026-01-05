RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Atención! Anuncian corte de agua este 5 y 6 de enero en Lima: ¿Tu distrito se verá afectado?

¡Hasta por 12 horas! Conoce si tu distrito se verá afectado por el corte de agua programado por Sedapal para este lunes 5 y martes 6 de enero.

Corte de agua, según Sedapal. (Composición Exitosa)

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/01/2026

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal) reportó que interrumpirá el recurso hídrico en algunos distritos de Lima Metropolitana este 5 y 6 de enero. Conoce el motivo detrás de la medida y qué zonas se verán afectadas.

¿Por qué será el corte de agua en Lima?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la empresa estatal exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para no verse afectados ni perjudicados con el corte de agua que tienen programado debido a trabajos de mantenimiento esenciales en el sistema de almacenamiento. 

A continuación te revelamos las zonas que no contarán temporalmente con agua potable este lunes y martes, ¡toma nota y junta agua desde ya!

Sin agua en Carabayllo

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del lunes 5 de enero.
  • Áreas afectadas: A.H. 3 de Octubre. Cuadrante: Asoc. de Familias Alto Perú, A.H. Los Ángeles, A.H. Nuevo Progreso. A.H. Ampl. San Gabriel, A.H. Pedro Labarthe, A.H. 3 de Octubre, A.H. San Gabriel Sector 25 de Diciembre, A.H. Santa Rosa de Lima, Agrup. de Pobladores Ciro Alegría, Asoc. Familias Alto Perú, Urb. Nuevo Milenio.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 357.

En Ate:

  • Áreas afectadas: Coop. Las Palmeras.
  • Horario de corte: Desde las 6:25 a.m. hasta las 2:00 p.m. de este lunes 5 de enero.
  • Motivo de suspensión: Fuga en toma de conexión.

En La Molina:

Este lunes 5 de enero no habrá agua en ese distrito desde las 6:30 a.m. hasta las 2:30 p.m. en las siguientes zonas:

  • A.H. Matazango, Urb. La Ensenada por fuga en toma de conexión, Urb. Las Lomas de la Molina Vieja por rotura de tubería matriz.

En Santa Anita:

  • Horario de corte: Desde las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
  • Áreas afectadas: Coop Los Chancas de Andahuaylas 1ra etapa.
  • Motivo: Fuga en toma de conexión.

Sin agua este martes 6 de enero 

El martes 6 de enero no habrá agua en los distritos de Carabayllo, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, según el último reporte de la empresa estatal de Sedapal.

En Villa El Salvador:

  • Áreas afectadas: Cercado, A.H. Oasis de Villa Sector 10, A.H. Edilberto Ramos, Agrup. Pachacámac Barrio 3 Sector II, A.H. La Unión, A.H. Señor de los Milagros, Asoc. El Progreso, A.H. Arenas Vivas, Agrup. Pachacamac, Barrio 4 Sector II. Cuadrante: Av. Mariátegui, Av. Prolong. Pastor Sevilla, Av. María Reiche, Lomo de Corvina.
  • Horario de corte: Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.
  • Motivo de suspensión: Ejecución de empalme.

En Villa María del Triunfo

  • Horario de corte: Desde las 11:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.
  • Áreas afectadas: Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-10 / R-Jardines del Paraíso, El Paraíso, Villa El Paraíso y Señor de los Milagros del Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle el Nuevo Paraíso y Pasaje S/N. A.H. Los Álamos, Lomas del Paraíso, Virgen de Guadalupe, Ampl. el Paraíso, Las Flores de Paraíso, Proy. Integ. Sector Nuevo Paraíso. Cuadrante: Calle Apurímac, Calle San Benito, Calle El Nuevo Paraíso, pasaje S/N.
  • Motivo: Ejecución de empalme.

Por último, en Carabayllo el recurso hídrico no estará desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del martes en la Asoc. de Vivienda Las Gardenias.

Ante el anuncio del corte programado para 5 y 6 de enero, Sedapal exhorta a la ciudadanía a tomar sus precauciones para garantizar el abastecimiento de este recurso hídrico en lo que dure la interrupción del servicio.

Temas relacionados Agua agua potable Corte de agua distritos Sedapal

