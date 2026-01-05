Crisis en Venezuela: "Declaraciones de Trump han desencantado a la oposición", indica periodista venezolano

05/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En diálogo con Exitosa, el periodista venezolano, Roison Figuera, indicó que las declaraciones de Donald Trump sobre gestionar temporalmente Venezuela y su petróleo han generado desencanto en la oposición.

El desencanto de la oposición

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la detención del líder chavista Nicolás Maduro, ha manifestado que su país tomará el control de Venezuela hasta que pueda garantizar una transición "segura y fiable".

"No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano, no vamos a permitir que eso suceda, después de décadas de sufrimiento", manifestó en una rueda de prensa, en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.

A ello se suma que ha solicitado a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el "acceso total" a sectores estratégicos del país sudamericano, en los que se encuentra incluido el petróleo y otros recursos naturales.

Para el hombre de prensa venezolano, Roison Figuera, las expresiones del mandatario estadounidense ha generado un desencanto en la oposición del régimen de Nicolás Maduro.

"Esa declaración de Donald Trump justamente ha desencantado a muchísimas personas también de la oposición que no están de acuerdo con sus aseveraciones por la afirmación o el pensamiento de la oposición venezolana ganó estas elecciones", sostuvo.

Desestiman declaraciones de Donald Trump

Además, Roison Figuera señaló que el mencionado sector se encuentra completamente seguro de su postura y que por lo tanto ahora desestiman las declaraciones de Donald Trump.

"Esperan que en los días que están por venir, pues las aguas se calmen un poco y digamos que las piezas para la transición puedan ser reconsideradas porque hasta el momento Delcy Rodríguez asume entonces la presidencia encargada del país y no hay ninguna directriz o ninguna información por parte de la dirigencia opositora que pudiese, digamos, calmar los ánimos tras estas declaraciones", refirió.

En medio de este escenario, la vicepresidenta de Venezuela emitió un comunicado en el que invita a Estados Unidos a trabajar en una "agenda de cooperación" la cual estaría orientada al desarrollo compartido "en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera".

Además, resaltó que tiene el sueño que Venezuela se convierta en una gran potencia y señaló que su país tiene derecho a la paz, al desarrollo, a la soberanía y al futuro.

Desde la perspectiva del periodista venezolano, Roison Figuera, las declaraciones de Donald Trump, respecto a que tomará el control de Venezuela, así como de recursos naturales, en especial el petróleo, ha ocasionado un desencanto en la oposición.