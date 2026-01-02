Cajamarca: Pasajeros salvan de morir tras ser arrastrados por activación de quebradas

02/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En Cajamarca, un bus interprovincial terminó siendo arrastrado por las aguas de la quebrada de Cochabamba. Pasajeros salvaron de morir y fueron evacuados del vehículo. Lluvias intensas provocaron dicha situación.

Pasajeros de bus interprovincial se salvan de morir

Momentos de angustía y pánico se vivió esta tarde del viernes 2 de enero, en el distrito de Cochambaba, en la provincia de Chota, en la región Cajamarca, luego que las intensas lluvias activaran una quebrada Alcunis que arrastró una unidad de la empresa Ángel Divino.

De acuerdo a información preliminar, este bus interprovincial intentaba cruzar a pesar las fuertes precipitaciones y activación de la quebrada por lo que fue sorprendido y arrastrado las aguas.

Pese a este contexto de peligro, el conductor del vehículo intentó cruzar poniendo en riesgo tanto su vidad como la de los pasajeros que llevaba a bordo. Ello generó preocupación en estas personas, así como también a transportistas que se desplazaban por la zona.

Policía Nacional y personal de salud acuden a emergencia

Frente a este hecho, que pudo ser trágico, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) junto a personal de salud del distrito de Cochabamba, se apersonaron hasta la zona de esta emergencia.

Cabe señalar que, afortunadamente no se reportaron daños personales y los pasajeros fueron rescatados de emergencia con un cargador frontal, logrando salir por la puerta posterior del bus. Las constantes lluvias que azota esta parte de nuestro país están causando estragos en la población.

La unidad móvil de la entidad de transporte Ángel Divino, permanece atrapada entre las aguas cuya corriente arrasa con todo. De otro lado, vale señalar que este bus se dirigía a la ciudad de Chiclayo.

Por su parte, la empresa Ángel Divino ha afirmado que, pese a lo sucedido, va a continuar haciendo con normalidad la venta de pasajes debido a que consignan que la lluvia calma por ratos y que la activación de la quebrada podría reducirse, no obstante, ello es un riesgo latente en la zona.

Como vemos, pasajeros se salvaron de morir luego que el bus interprovincial en el que iban a bordo fue arrasrado por la quebrada de Cochabamba en Cajamarca. Hasta la zona llegó maquinaria pesada para apoyar en las labores de rescate y recuperación de la unidad, asi como a las personas, mientras la corriente del caudal sigue siendo intensa y representa un alto riesgo para quienes transitan por el lugar.