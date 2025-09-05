Nuevo atentado en Trujillo: Serenazgo detuvo a presuntos autores de explosión en Las Quintanas

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Fue gracias al personal de serenazgo que se logró la detención de los presuntos autores de la detonación de un artefacto explosivo en la urbanización Las Quintanas, en Trujillo. Un nuevo atentado que dejó a la 'Ciudad de la Eterna Primavera' sumida en las tinieblas, causando lesiones en 11 personas y afectando 30 viviendas.

Implicados fueron vistos por vecinos

Se trata de Milton Isaias Ravelo Ramos, de 19 años, y Eder Emilio Tinteros Monasterios, de 32 años y nacionalidad venezolana, quienes, según información a la que accedió Exitosa, fueron captados por una cámara de seguridad. Además, un valiente vecino fue quien inició con la persecución contra uno de estos hombres, logrando atraparlo para pedir ayuda al personal de serenazgo, quienes atraparon al segundo sujeto.

Tras ello, serenazgo se comunicó con la línea de la PNP, 105, para que los efectivos policiales lleguen para detener oficialmente a estos presuntos implicados. El hecho fue registrado en un video que este medio consiguió.

Además, cámaras de videovigilancia captaron a Eder Tinteros escapando del lugar del atentado, según los videos difundidos por la PNP, él confeso haber aceptado colocar el explosivo a cambio de 200 soles y fue gracias a esta declaración que se dió con el tercer implicado.

Vecinos manifestaron su temor tras atentado

Un equipo de Exitosa continúa en el lugar de los hechos recogiendo el malestar de los vecinos que, en su mayoría son de la tercera edad y se encuentran con mucho miedo de salir a las calles pues temen que se registe una nueva explosión.

"Estaba durmiendo, no pensé que era tanto así, estaba durmiendo. (...) Pero como estoy así no me he levantado y ahorita me levanto y toditas mis lunas están rotas. (...) Lunas quebradas, que barbaridad Dios mio", contó una señora afectada.

Los vecinos manifestaron que la inseguridad en Trujillo va apoderandose cada vez más de la ciudad, por lo que exhortan a las autoridades a tomar medidas para combatir esta.

En el transcurso de la mañana se esperan las declaraciones del jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena, sobre los avances en las investigaciones sobre este nuevo atentado que ha dejado más de 20 viviendas afectadas y 11 heridos, entre ellos un menor de edad.

De esta manera, se dio a conocer que la participación del personal de serenazgo fue fundamental para atrapar a los dos primeros sujetos presuntamente implicado en el ataque con explosivo en Trujillo.