Un estudiante inesperado: Enorme boa es encontrada dentro de universidad en Ucayali

16/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Momentos de tensión y sorpresa se vivieron en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, ubicada en el distrito de Yarinacocha, región Ucayali. En plena jornada laboral, los trabajadores encontraron un enorme reptil escondido dentro de un escritorio en el área administrativa.

El hallazgo obligó a interrumpir las actividades y generó preocupación entre el personal, que no esperaba recibir semejante "visitante" en medio de la rutina diaria.

Un hallazgo inesperado

El hecho ocurrió la tarde del último martes 14 de abril, cuando algunos trabajadores percibieron movimientos extraños en el mobiliario. Al revisar con mayor atención, confirmaron la presencia de una boa oculta en el interior del escritorio. La noticia se propagó rápidamente entre los presentes, quienes despejaron el espacio para evitar aglomeraciones y posibles incidentes.

La presencia del reptil generó inquietud por la posibilidad de una reacción defensiva. Sin embargo, se decidió actuar con cautela y coordinar una intervención rápida que permitiera controlar la situación sin causar daño ni al personal ni al animal.

Uno de los trabajadores se dispuso a retirar al reptil con cuidado (Andina).

Maniobras para evitar el peligro

Uno de los trabajadores asumió la tarea de retirar al ejemplar utilizando una lampa, herramienta que le permitió mantener una distancia prudente. Con serenidad y mucho cuidado, logró manipular al reptil y guiarlo fuera del escritorio, evitando movimientos bruscos que pudieran alterarlo y empeorar la situación. La operación se completó en pocos minutos y sin mayores complicaciones.

Tras ser retirado del ambiente administrativo, la boa fue trasladada fuera de las instalaciones universitarias y liberada en una zona boscosa cercana, permitiendo su retorno a su hábitat natural.

Una boa fue hallada dentro de un escritorio en la Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, en Yarinacocha. El reptil fue retirado con cuidado y liberado en una zona boscosa. 🐍🌿👉https://t.co/RiLjCd7Aba pic.twitter.com/gaUhrzsxi5 — Agencia Andina (@Agencia_Andina) April 16, 2026

¿A qué especie pertenecía la boa?

La región Ucayali, por su ubicación en plena Amazonía, es hábitat natural de diversas especies de reptiles, entre ellas las boas. Aunque no son venenosas, su tamaño y fuerza pueden generar temor en la población. El hallazgo dentro de una oficina universitaria refleja la interacción constante entre la vida silvestre y los espacios urbanos de la selva peruana.

Si bien no se ha emitido un comunicado oficial sobre la especie del ejemplar, algunos usuarios han señalado que este sería una macanche, una boa endémica y no venenosa que habita en el norte del Perú, en departamentos como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca.

Se trata de una especie nocturna y muy importante para el ecosistema ya que ayuda a controlar la proliferación de roedores. A pesar de ser confundida con víboras venenosas y temida, no representa peligro para los humanos.

El incidente recuerda la importancia de mantener protocolos de seguridad y de convivencia con la fauna amazónica. La rápida reacción evitó un desenlace peligroso y permitió que el animal regresara a su entorno sin sufrir daños. Para la comunidad, la experiencia quedará como una anécdota singular: un "estudiante inesperado" que irrumpió en la rutina académica y administrativa.