ODPE Tacna despliega material electoral hacia zonas altoandinas para garantizar jornada del 7 de junio

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Tacna inició el despliegue del material electoral hacia las zonas altoandinas de la región con miras a la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. El jefe de la ODPE Tacna, Víctor León Cajachagua, informó que desde las 5:00 de la mañana comenzaron las labores de traslado para asegurar que todo el material llegue oportunamente a los 124 locales de votación habilitados en la región.

Material llegará primero a la sierra para finalizar en la costa

Durante una entrevista concedida a Exitosa, León detalló que este viernes se movilizarán 19 unidades vehiculares hacia las provincias de Candarave, Tarata, Jorge Basadre y sectores de Tacna, transportando material electoral completo y bajo estrictas medidas de seguridad. El operativo cuenta con la supervisión de diversas autoridades para garantizar el cumplimiento del cronograma establecido.

Se espera que 302 mil personas voten en la región

El funcionario precisó que en toda la región se instalarán 1041 mesas de sufragio para atender a más de 302 mil electores, quienes podrán ejercer su derecho al voto durante la jornada electoral. Asimismo, destacó que el despliegue se realiza en dos días debido a la cantidad de material que debe distribuirse, incluyendo ánforas, cabinas de votación, actas y refrigerios para los miembros de mesa.

Respecto a las recomendaciones para la ciudadanía, recordó que desde este sábado entrará en vigencia la denominada ley seca, por lo que exhortó a la población a respetar las restricciones y acudir a votar con normalidad. También hizo un llamado especial a los miembros de mesa para que asistan puntualmente a sus centros de votación y contribuyan al desarrollo ordenado del proceso electoral.

Elección empezará desde las 7 a. m.

León Cajachagua señaló que los locales de votación abrirán desde las 7:00 de la mañana y recomendó a los electores acudir temprano para evitar aglomeraciones. Además, aseguró que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindará todas las facilidades necesarias para garantizar una votación transparente y segura.

En relación con la identificación de los votantes, enfatizó que el Documento Nacional de Identidad (DNI) es el único documento válido para sufragar. En caso de pérdida o robo, indicó que los ciudadanos deberán realizar la denuncia correspondiente y gestionar posteriormente la dispensa ante las autoridades electorales.

Se reporta primer caso de sarampión en colegio

Sobre la preocupación generada por el reciente caso confirmado de sarampión en Tacna, específicamente en el colegio María Ugarteche, León informó que la ODPE mantiene coordinación con las autoridades de salud para evaluar las medidas necesarias antes de la jornada electoral. Indicó que, de ser requerido, se ejecutarán acciones sanitarias adicionales para garantizar la seguridad de los electores.

Finalmente, el jefe de la ODPE afirmó que no se han identificado mesas críticas en la región y ratificó que los 124 locales de votación programados para la segunda vuelta presidencial permanecen sin modificaciones, por lo que pidió a la ciudadanía verificar su lugar de sufragio y participar activamente en esta jornada democrática.