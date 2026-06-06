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Alerta vial

Racha de accidente deja ocho heridos y ponen en alerta la seguridad vial en Tacna

Este viernes 5, la jornada estuvo marcada por cuatro accidentes de tránsito, la preocupación por la seguridad vial y el saldo de heridos, al menos ocho personas resultaron lesionadas tras cuatro siniestros registrados en aproximadamente una hora en distintos puntos de Tacna. Las emergencias movilizaron a unidades del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), bomberos, agentes de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Policía Nacional.

Accidentes en Tacna.
Accidentes en Tacna. Composición Exitosa.

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 06/06/2026

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El primer accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Bohemia Tacneña y Los Molles, en el distrito Gregorio Albarracín Lanchipa. Un bus de transporte público de la ruta 1 colisionó con una camioneta Chevrolet roja, provocando severos daños materiales y dejando seis personas heridas que iban a bordo de la ruta.

Los lesionados fueron identificados como Elmer Wilson C. G. (29), Mariela Guadalupe L. M. (51), Eugenia P. M. (67), Edith Yohana P. Ll. (23), Sonia C. M. (47) y Wilfredo T. M. (40). Todos fueron evacuados para recibir atención médica.

Durante las diligencias preliminares, uno de los pasajeros manifestó que el conductor de la camioneta habría estado en presunto estado de ebriedad. Las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona registraron el momento exacto de la colisión.

Otros tres accidentes en menos de una hora

Minutos después, en el mismo distrito, en la asociación Villa 28 de Agosto, un automóvil impactó contra una mototaxi. El conductor de la unidad menor, William Jesús P. M. (22), resultó herido y fue auxiliado por personal de Serenazgo, SAMU y bomberos.

Casi de manera simultánea, en el Cercado de la ciudad, un automóvil Mazda chocó contra un poste de alumbrado público en la avenida Bolognesi. Según información preliminar, el conductor presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas y fue intervenido para las investigaciones correspondientes.

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El cuarto accidente, se registró en la avenida Grau, donde una motocicleta fue impactada por un automóvil particular. Producto del choque, el motociclista Cristian P. sufrió una fractura expuesta de tibia y peroné en la pierna derecha, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de EsSalud.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de cada caso. La racha de accidentes de tránsito y el elevado número de heridos vuelven a encender las alertas sobre los riesgos que enfrentan conductores y peatones en las calles.

 

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