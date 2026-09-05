Padres de familia exigen acelerar obra del colegio Luis Alberto Sánchez ante retrasos y ampliaciones

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Padres de familia de la institución educativa Dr. Luis Alberto Sánchez llegaron hasta el Gobierno Regional de Tacna para expresar su preocupación por el retraso en la ejecución de la nueva infraestructura educativa y exigir que se adopten medidas para acelerar los trabajos.

Los manifestantes señalaron que la obra debía culminar inicialmente en noviembre del año pasado, plazo que posteriormente fue ampliado hasta abril de 2026. Sin embargo, sostienen que los trabajos aún no han concluido, situación que genera preocupación debido a las condiciones en las que actualmente estudian los alumnos.

La movilización se produjo durante la encargatura de la gobernadora regional Liliana Velasco, a quien los padres aclararon que su reclamo no estaba dirigido contra ella, sino contra la demora en la ejecución del proyecto y las sucesivas ampliaciones de plazo.

"Hoy estamos en pie de lucha para que esto siga avanzando, pero que se avance con mucho más rápido y que no haya más ampliaciones de las obras", manifestó uno de los representantes de los padres de familia, Alberto Morí Huizar, vicepresidente de apafa.

Durante la reunión también participó el consejero regional Miguel Sierra, quien además ejerce como director de la institución educativa. Sierra explicó que desde las etapas iniciales del proyecto se han desarrollado reuniones con padres de familia, docentes y funcionarios para informar sobre el avance de la obra.

El director sostuvo que las ampliaciones y modificaciones responden, entre otros aspectos, a procedimientos técnicos y controversias que deben ser evaluados por las instancias correspondientes. Asimismo, afirmó que no corresponde a su función determinar técnicamente la procedencia de adicionales o modificaciones al proyecto.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Padres de Familia cuestionó la falta de avances y afirmó que desde enero se les había informado que la obra registraba aproximadamente un 45 % de ejecución. También señaló que diversos compromisos establecidos en reuniones anteriores no habrían sido cumplidos.

La explicación técnica estuvo a cargo del representante del área de Presupuesto del Gobierno Regional, quien informó que el proyecto fue concebido inicialmente con un presupuesto de 52 millones de soles, pero actualmente alcanza aproximadamente 77 millones, debido a la actualización de costos de materiales, mano de obra e insumos.

El funcionario aseguró además que el Gobierno Regional viene asumiendo con recursos propios el financiamiento de la obra desde 2024, luego de culminar la vigencia del convenio con PRONIED.

"Nosotros, como Gobierno Regional, hemos asegurado la continuidad de este proyecto. No es que se haya paralizado por falta de recursos; es porque también hay temas de disputas que tienen que sustentar y se suspenden temporalmente", explicó.

Los padres solicitaron que la reunión quede registrada mediante un acta y demandaron mayor transparencia respecto al cronograma, presupuesto y avance físico de los trabajos. El Gobierno Regional, por su parte, planteó continuar el diálogo mediante una mesa de trabajo con participación de los representantes de la comunidad educativa y los responsables técnicos del proyecto.