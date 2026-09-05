Declaran estado de emergencia en 17 distritos de Junín, Cusco y Ayacucho para combatir la criminalidad

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Gobierno declaró estado de emergencia en 17 distritos de Junín, Cusco y Ayacucho para hacer frente a la comisión de delitos como tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos conexos y otras situaciones de violencia.

¿En qué distritos de Junín, Cusco y Ayacucho es el estado de emergencia?

El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 125-2026-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, declaró por el término de 60 días calendario el estado de emergencia en 17 distritos de los departamentos de Junín, Cusco y Ayacucho.

De acuerdo a la disposición, la medida responde a la necesidad de reforzar las acciones de seguridad frente a la comisión de delitos como el tráfico ilícito de drogas, además de otros delitos conexos y situaciones de violencia. Con ello, se permite a las autoridades adoptar acciones extraordinarias para enfrentar las actividades delictivas que afectan a determinadas zonas de estas regiones.

En primer lugar, el decreto precisa que los distritos donde se efectuará el estado de emergencia en Junín serán Pangoa y Río Tambo de la provincia de Satipo. Seguidamente, destaca que en el caso de Cusco, los distritos donde se efectuará la medida serán Megantoni, Kumpirushiato, Echarate, Villa Virgen, Villa Kintiarina, Manitea, Kimbiri y Cielo Punco de la provincia de La Convención.

En el caso de Ayacucho, los distritos de Ayacucho declarados en estado de emergencia son Ayna, Santa Rosa, Anchihuay, Río Magdalena, Samugari, Anco y Unión Progreso de la provincia de La Mar.

Estado de emergencia: ¿qué medidas se establecen?

El estado de emergencia constituye una herramienta que permite fortalecer temporalmente las acciones de seguridad y disponer de una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú y, de acuerdo con las disposiciones establecidas, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Durante los 60 días en que se efectuará la medida, la Policía junto a las FF. AA. realizarán intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos para hacerle frente a la criminalidad en esas tres regiones del país.

Además, durante la vigencia de la declaratoria del estado de emergencia, se establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Excepciones en el estado de emergencia en Junín, Ayacucho y Cusco

Finalmente, el Decreto Supremo 125-2026-PCM señala que se excluye de la medida a las franjas territoriales denominadas "Eje Energético del Gas de Camisea", que abarca una distancia de ocho kilómetros a cada lado del Sistema de Transporte de Gas Natural y Líquidos de Gas Natural, desde el Centro Poblado Nuevo Mundo en el distrito de Megantoni de la provincia de La Convención de Cusco hasta el distrito de Anco, en Ayacucho.

La medida refleja la preocupación del Gobierno por fortalecer la lucha contra la criminalidad y responder a las situaciones de violencia que afectan a las regiones de Junín, Ayacucho y Cusco, por lo que se establece el estado de emergencia en 17 distritos.