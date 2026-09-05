Noche Internacional de Observación de la Luna: ¿Qué es, cómo participar y qué podrás ver desde casa?

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El 19 de septiembre de cada año, la NASA promueve la Noche Internacional de Observación de la Luna, una celebración que busca reunir a personas de diferentes países para observar nuestro satélite natural y acercarse a la ciencia y la exploración espacial.

La iniciativa se desarrolla anualmente entre septiembre y octubre, cuando la Luna se encuentra cerca de su fase de cuarto creciente. Esta etapa resulta especialmente favorable para la observación nocturna porque permite apreciar con mayor claridad las características de la superficie lunar gracias al contraste entre las zonas iluminadas y oscuras.

La propuesta está abierta a todo público y no exige conocimientos previos de astronomía. La idea es que cada participante interprete la palabra "observar" de una manera amplia: puede contemplar la Luna directamente, utilizar binoculares o un telescopio, participar en una actividad organizada o conectarse con otros aficionados a través de internet.

¿Por qué el cuarto creciente es ideal para observar?

Una de las particularidades de esta celebración es la elección de la fase lunar. Durante el cuarto creciente, la frontera que divide la parte iluminada de la superficie lunar de aquella que permanece en oscuridad (conocida como terminador) genera un efecto de sombras que ayuda a resaltar el relieve.

Esta condición permite distinguir con mayor facilidad cráteres, montañas y otras formaciones de la superficie lunar. Las sombras proyectadas sobre el terreno hacen que determinados accidentes geográficos sean más visibles, especialmente cuando se observa la Luna con instrumentos ópticos.

Por ello, quienes quieran participar desde sus hogares pueden buscar un lugar con una vista despejada del cielo y con la menor cantidad posible de iluminación artificial. No es indispensable contar con un telescopio para formar parte de la iniciativa. A simple vista también es posible observar la Luna y seguir los cambios que presenta su apariencia.

¿Necesitas una excusa para salir a ver la Luna? 🌙



Únete a la Noche Internacional de Observación de la Luna este 19 de septiembre. Gente de todo el mundo estarán contemplándola contigo, ya sea de manera virtual o en persona.



Descubre cómo puedes participar:... pic.twitter.com/y0ncmdaSLa — NASA en español (@NASA_es) September 4, 2026

Observación desde casa, eventos y redes sociales

La Noche Internacional de Observación de la Luna también busca generar una comunidad global alrededor de la astronomía. Por ello, los participantes pueden acudir a eventos presenciales, sumarse a actividades virtuales u organizar sus propias jornadas de observación.

La NASA anima además a compartir fotografías, ilustraciones, historias y experiencias relacionadas con nuestro satélite natural. Para conectar con otros participantes, se puede utilizar la etiqueta #ObserveTheMoon en las diferentes plataformas de redes sociales.

La actividad también cuenta con un espacio en Flickr denominado "International Observe the Moon Night", donde los aficionados pueden encontrar una comunidad interesada en compartir contenidos relacionados con la observación lunar.

Entre sus principales objetivos se encuentra acercar la ciencia lunar a la ciudadanía, promover el interés por la exploración espacial y utilizar la Luna como una puerta de entrada accesible para que personas de todas las edades aprendan sobre astronomía. Además de observar, los participantes pueden aprovechar la jornada para conocer más sobre las misiones espaciales, descubrir cómo se estudia la superficie lunar y compartir sus propias experiencias con personas que tienen el mismo interés.