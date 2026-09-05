Carlos Tubino asumirá como embajador del Perú en Argentina tras designación del Gobierno

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se nombró al excongresista Carlos Mario del Carmen Tubino Arias-Schreiber como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en la República Argentina, según una resolución suprema publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La designación quedó establecida mediante la Resolución Suprema Nº 144-2026-RE, documento que dispone que Tubino Arias-Schreiber ejercerá la representación diplomática del Perú ante el Gobierno argentino. Como parte del procedimiento, se le extendieron las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para asumir las funciones inherentes al cargo.

Sin embargo, la fecha exacta en la que el nuevo embajador deberá iniciar oficialmente sus labores todavía no ha sido determinada. De acuerdo con la norma publicada, este aspecto será establecido posteriormente mediante una resolución ministerial del sector Relaciones Exteriores.

Carlos Tubino y su trayectoria política

El nuevo representante peruano en Argentina cuenta con experiencia en el ámbito político nacional. Carlos Tubino Arias-Schreiber fue integrante de Fuerza Popular y ocupó un escaño en el Congreso de la República durante dos periodos consecutivos.

Su primera etapa parlamentaria se desarrolló entre 2011 y 2016. Posteriormente, volvió a ser elegido para integrar el Congreso en el periodo comprendido entre 2016 y el 30 de septiembre de 2019, fecha en la que culminó el último Parlamento elegido antes de la disolución del Legislativo.

Con su designación como embajador, Tubino pasa nuevamente a ocupar una posición de representación oficial del Estado peruano, aunque esta vez en el ámbito de las relaciones internacionales. Su nueva responsabilidad implicará representar al Perú ante las autoridades argentinas y desarrollar funciones diplomáticas vinculadas con los intereses del país.

La resolución suprema establece formalmente las facultades necesarias para que pueda ejercer el cargo, mientras que la Cancillería deberá determinar mediante una resolución ministerial cuándo se producirá su incorporación efectiva a la misión diplomática peruana en Argentina.

También designan embajador para Tailandia

En paralelo, el Gobierno oficializó una segunda designación diplomática. Mediante la Resolución Suprema Nº 145-2026-RE, se nombró a Carlos Germán Augusto Amézaga Rodríguez como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de Tailandia.

A diferencia de Tubino, Amézaga Rodríguez pertenece al Servicio Diplomático de la República. La norma también contempla la extensión de las cartas credenciales y los plenos poderes correspondientes para que pueda ejercer sus funciones como representante del Estado peruano ante las autoridades tailandesas.

La fecha en la que el diplomático deberá asumir sus funciones será definida posteriormente mediante una resolución ministerial. De esta manera, ambas designaciones requieren todavía la determinación formal de sus respectivas fechas de inicio.

Las dos resoluciones supremas llevan las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, con lo que quedaron oficializados los cambios en la representación diplomática peruana ante Argentina y Tailandia.

Las designaciones de Carlos Tubino y Carlos Amézaga representan nuevos movimientos en la representación internacional del Perú. Mientras Tubino llegará a Argentina con una trayectoria previa en el Congreso y la política nacional, Amézaga asumirá la representación peruana en Tailandia desde su experiencia como integrante del Servicio Diplomático. En ambos casos, queda pendiente que la Cancillería establezca las fechas en que comenzarán oficialmente sus funciones.