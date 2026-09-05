¡Joheirry Mola se corona Miss Mundo 2026! Modelo dominicana hace historia en Vietnam

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

República Dominicana está de fiesta. Este sábado 5 de septiembre, Joheirry Mola se convirtió en la nueva Miss Mundo 2026 tras destacar entre más de un centenar de candidatas en Nha Trang, Vietnam. La dominicana no llegó de casualidad a la recta final: desde el inicio ya sonaba fuerte entre las favoritas y terminó dando el gran golpe.

Joheirry Mola se corona Miss Mundo 2026

La competencia reunió a 111 representantes de distintas partes del mundo, pero Joheirry Mola Domínguez consiguió hacerse notar desde las primeras etapas.

La modelo dominicana, de 24 años y 1.75 metros de estatura, empezó a sumar puntos importantes hasta meterse entre las grandes protagonistas del certamen.

Uno de sus primeros golpes sobre la mesa llegó en el Top Model Challenge para América y el Caribe, donde se quedó con el primer lugar. Con este triunfo aseguró su clasificación al TOP 40 y dejó atrás a representantes de Colombia, Venezuela, Guayana Francesa y Estados Unidos.

Con ese antecedente, la dominicana llegó a la gran final con todas las luces encima. Y vaya que respondió. Joheirry avanzó al TOP 12, luego al TOP 6 y finalmente consiguió meterse entre las tres mejores de la noche.

En la definición final, Joheirry Mola tuvo que medirse con Elisabeth Reynés Alabern, de España, y Taanusiya Chetty, de Malasia. La española terminó como primera finalista, mientras que la representante malasia ocupó el segundo lugar.

Finalmente, el nombre de República Dominicana fue anunciado como el gran ganador. Joheirry recibió la corona de manos de la reina saliente, la tailandesa Suchata Chuangsri, en la ceremonia realizada en Nha Trang, Vietnam.

Con esta victoria, la dominicana consiguió la segunda corona de Miss Mundo para República Dominicana en la historia del certamen internacional.

De Asia la corona viaja a América. 🔥🥳



Joheirry Mola, de República Dominicana 🇩🇴, es proclamada como la ganadora de la edición 75 del #MissWorld. 💠



1.ª finalista: España 🇪🇸

2.ª finalista: Malasia 🇲🇾 pic.twitter.com/AQnXnf8TGe — FarandulerosVE (@FarandulerosVe) September 5, 2026

¿Quién es Joheirry Mola, la nueva Miss Mundo?

Más allá de las pasarelas, Joheirry Mola cuenta con una preparación profesional. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana y, de acuerdo con su perfil oficial en la organización Miss Mundo, también se desempeña como modelo, docente de Literatura y Estudios Sociales y corresponsal de noticias.

Además, la nueva Miss Mundo 2026 es fundadora y presidenta de Voices of Tomorrow, proyecto que busca mejorar el acceso a la enseñanza del inglés para niños y jóvenes de comunidades vulnerables. Esta labor encaja con el enfoque social de Miss Mundo y su programa Beauty With a Purpose.

Así, Joheirry Mola cerró una destacada participación en el Miss Mundo 2026 al quedarse con la corona en Vietnam y darle a República Dominicana su segunda victoria histórica en el certamen. La modelo dominicana superó a España y Malasia.