Trujillo: revelan imágenes de los últimos minutos de vida del suboficial Diego Vela

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Nuevos elementos audiovisuales se suman a la investigación por la muerte del suboficial PNP Diego Manuel Vela Rodríguez, quien falleció el pasado 30 de agosto en Trujillo, en medio de una madrugada marcada por el secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas.

Imágenes reconstruyen sus últimos minutos

Las imágenes de las cámaras de seguridad permiten conocer parte de los últimos minutos con vida del joven agente y refuerzan la versión de su familia sobre una posible caída accidental.

Vela Rodríguez, de 21 años, pertenecía a la Unidad de Emergencia de Trujillo y se encontraba de franco cuando ocurrieron los hechos. Según el relato de sus familiares, había salido con compañeros para celebrar su cumpleaños y regresó a su vivienda aproximadamente a las 4 de la madrugada.

Una cámara instalada dentro del inmueble registró su ingreso y el momento en que subió por las escaleras. En las imágenes se observa que el efectivo incluso llegó a tropezar mientras avanzaba, pero continuó hasta dirigirse hacia su habitación. Al llegar a la puerta, utilizó la luz de su celular para intentar abrir la chapa. Sin embargo, la grabación se corta en ese momento.

Posteriormente, otra cámara ubicada en el exterior captó el instante en que el suboficial cayó desde la parte alta del inmueble hasta la vía pública, donde terminó cerca de la motocicleta en la que había llegado.

Contradicciones en los primeros reportes

El material audiovisual se ha convertido en una de las principales piezas para reconstruir qué ocurrió aquella madrugada. De acuerdo con la versión familiar, Diego Vela no habría podido ingresar directamente a su departamento debido a un desperfecto en la chapa de la puerta.

Su padre, Manuel Vela, explicó a Exitosa que, ante esa situación, el joven habría decidido subir hasta la azotea para intentar ingresar a su vivienda desde otra zona del inmueble. Según su interpretación, el suboficial habría perdido el equilibrio y caído al vacío.

"Él sale a bailar porque era su cumpleaños. Salió con sus colegas y regresa a la casa a eso de las 4 de la mañana. Llega, y ahí se ve en el video, donde él baja de la moto, mira su celular, (...) abre la puerta y subió", relató el padre.

Manuel Vela agregó que la chapa del departamento presentaba problemas y que su hijo, al no poder ingresar, subió hasta la azotea.

"Y al ver que no podía ingresar, sube a la azotea del cuarto piso (...) interpreto que se resbala y ahí es donde cae", señaló.

La madre del policía también respaldó esta hipótesis y descartó que su hijo haya sido asesinado. Según declaró, el joven habría tenido dificultades para mantener el equilibrio y habría caído desde el inmueble.

La necropsia difundida posteriormente no consignó heridas por proyectil. El examen estableció múltiples traumatismos, fracturas y hemorragias internas compatibles con una fuerte caída. Esta diferencia generó interrogantes y alimentó distintas hipótesis alrededor del fallecimiento.