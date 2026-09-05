Ricky Martin adelanta su presencia en Lima: no se descarta turismo y te contamos sus requerimientos

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricky Martin llega este martes a Perú para preparar su esperado concierto de este jueves 10 de setiembre en Costa 21, donde se reencontrará con sus miles de seguidores en una noche que promete música, baile y sus grandes éxitos. Aún quedan entradad para su esperado show en Teleticket.

El artista puertorriqueño arribará a nuestra capital acompañado de su equipo de trabajo y, aunque su agenda estará principalmente enfocada en los preparativos de su presentación, no se descarta que aproveche algunos momentos libres para conocer un poco más de nuestro país y hacer turismo durante su estadía en Lima.

Ricky Martin en Lima

Ricky Martin es conocido por cuidar al máximo su preparación física antes de sus presentaciones. En anteriores visitas y conciertos internacionales, se han reportado algunos particulares requerimientos de su equipo, entre ellos la presencia de fisioterapeutas y tratamientos orientados a la recuperación física.

Incluso, durante una reciente presentación internacional, se informó que su equipo solicitó una cápsula de oxígeno hiperbárico, además de tratamientos de bienestar.

Estos pedidos forman parte de los cuidados que el cantante mantiene durante sus giras internacionales y reflejan el nivel de preparación que existe detrás de sus espectaculares presentaciones.

El puertorriqueño llega además con un repertorio que promete hacer cantar y bailar al público peruano. "Livin' la Vida Loca", "La Mordidita", "Vuelve", "La Copa de la Vida", "Disparo al Corazón" y otros de sus grandes éxitos serán parte de una noche que marcará su esperado regreso a los escenarios peruanos.

Ricky Martin en Lima

Y mientras sus fanáticos ya preparan todo para recibirlo, también existe expectativa por conocer si el artista tendrá tiempo para disfrutar de alguno de los atractivos que ofrece nuestro país.

Una buena comida peruana, conocer algún lugar emblemático de Lima o incluso realizar una breve escapada turística podrían estar entre las opciones durante su estadía, aunque por el momento no existe confirmación oficial sobre su agenda personal.

Lo cierto es que Ricky Martin llega este martes a Lima y desde su arribo se iniciará la cuenta regresiva para uno de los conciertos internacionales más esperados de esta temporada.

La cita es este jueves 10 de setiembre en Costa 21. Las entradas continúan a la venta a través de Teleticket.