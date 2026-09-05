Revelan que expareja de Yiddá Eslava mantiene fuerte deuda con ella: "Quedo como despechado y deudor"

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava y Ángel Fernández terminaron su relación, pero el asunto está lejos de quedar en el pasado. Luego de que su expareja contara públicamente que quedó ilusionado y decepcionado por la ruptura, una amiga cercana de la actriz salió al frente y reveló que, además del romance terminado, habría una fuerte deuda de por medio.

Revelan presunta deuda de S/6 mil

Todo empezó después de que Ángel Fernández hablara sobre el final de su romance con Yiddá Eslava. El fotógrafo contó que se había animado a iniciar una relación después de varios años soltero y que, durante los dos años que estuvieron juntos, puso todo de su parte para que las cosas funcionaran.

Sin embargo, según su versión, la actriz decidió terminar la relación sin darle mayores explicaciones. Fernández aseguró que quedó bastante afectado y que incluso intentó mantener una amistad con Yiddá después de la separación, aunque finalmente no pudo recuperar el contacto con ella.

Pero cuando sus declaraciones se hicieron públicas, la mejor amiga de Yiddá, quien además forma parte de la producción de Sin +Que Decir, decidió responder y puso sobre la mesa un detalle que hasta ese momento no había sido mencionado: una supuesta deuda económica.

"¿Por qué no declara que le debe plata a Yiddá? Le debe 6 mil soles. ¿Por qué no declara eso?", sostuvo durante el programa.

La amiga de la actriz también afirmó que, cuando terminaron, Fernández habría intentado llevarse algunos objetos que Yiddá había comprado. Según contó, entre ellos estaba una cama y también habría querido llevarse un televisor, aunque en este último caso, aseguró, no se lo permitieron.

Trabajó para la empresa de Yiddá

La persona cercana a Yiddá no se quedó ahí. También recordó que Ángel Fernández trabajó durante un buen tiempo como fotógrafo para la empresa que tenía la actriz.

"Yo creo que él debería estar agradecido con Yiddá porque igual le dio trabajo, trabajó buen tiempo con nosotros, en la empresa que tenía Yiddá. Le daba trabajo, era el fotógrafo", afirmó.

Sus declaraciones también generaron reacciones entre quienes estaban en Sin +Que Decir. Mario Hart cuestionó que alguien haga públicos sus reclamos después de una ruptura y señaló: "Un poquito de dignidad. No vas a salir a hacer público que estas resentido".

Por su parte, Abneer Robles, productor de Sin +Que Decir, resumió la situación con una frase bastante directa: "Quedo como despechado y deudor".

Así, la ruptura entre Yiddá Eslava y Ángel Fernández volvió a generar comentarios después de que salieran a la luz los reclamos de su expareja y, posteriormente, la revelación de una presunta deuda de S/6 mil con la actriz.