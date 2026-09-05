Alcalde de Huacullani es condenado a cinco años de prisión suspendida por pedir coima de S/30 mil a proveedor

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacullani, Magno Tito Apaza Mamani, fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad suspendida luego de ser hallado involucrado en un caso de corrupción de funcionarios. La sentencia se produjo tras su aceptación de un acuerdo de terminación anticipada por el delito de cohecho pasivo impropio.

De acuerdo con la información difundida en Exitosa, el burgomaestre habría solicitado inicialmente S/34 mil 900 a un proveedor. Posteriormente, el monto habría sido acordado en S/30 mil, a cambio de favorecer una adquisición e instalación de grass sintético para un proyecto de la Municipalidad Distrital de Huacullani, en Puno.

La condena fue dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno. Además del alcalde, otras dos personas fueron sentenciadas por su participación en los hechos investigados.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Magno Apaza, alcalde de Huacullani, en Puno, fue sentenciado a 5 años de prisión suspendida por pedir coima de 30 mil soles.



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Alcalde aceptó acuerdo de terminación anticipada

Según el informativo, Magno Tito Apaza Mamani recibió una condena de cinco años de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de cohecho pasivo impropio. La sentencia se produjo luego de que aceptara un acuerdo de terminación anticipada dentro del proceso judicial.

La investigación fiscal estableció que el alcalde habría solicitado inicialmente un monto de S/34 mil 900 a un proveedor. Tras las conversaciones, la suma habría quedado fijada en S/30 mil. El dinero habría sido requerido con el propósito de beneficiar al proveedor en un procedimiento relacionado con un proyecto de la comuna.

El caso estaba vinculado específicamente con la adquisición e instalación de grass sintético. De acuerdo con la tesis fiscal mencionada en la transmisión, la entrega del dinero habría estado relacionada con la intención de favorecer al proveedor en dicha contratación.

La resolución judicial, según lo informado, fue emitida por el órgano jurisdiccional especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Puno, en el marco del proceso seguido contra los involucrados.

Dos mujeres también fueron sentenciadas

El proceso judicial también alcanzó a Rocío Ana Flores Maquiera y Magda Claret Mamani Chamilla. Ambas fueron condenadas por su participación en el caso.

Rocío Ana Flores Maquiera recibió una pena de cinco años de prisión suspendida, mientras que Magda Claret Mamani Chamilla fue sentenciada a cuatro años y dos meses en calidad de cómplice secundaria. De esta manera, fueron tres las personas condenadas en el proceso mencionado durante el informativo.

El caso se encuentra relacionado con presuntos actos destinados a favorecer a un proveedor dentro de un proyecto municipal. La tesis fiscal puso énfasis en la solicitud de dinero realizada inicialmente por el alcalde y en el posterior acuerdo por S/30 mil.

La sentencia emitida por el Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno marca un nuevo episodio judicial relacionado con funcionarios públicos y presuntos actos de corrupción en gobiernos locales.

La condena contra el alcalde de Huacullani, Magno Tito Apaza Mamani, se originó en una investigación por cohecho pasivo impropio vinculada con la presunta solicitud de S/30 mil a un proveedor. El caso también derivó en sentencias contra otras dos personas. Con la decisión judicial, los tres involucrados recibieron penas de prisión suspendida.