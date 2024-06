Piura: Valiente empresario se enfrenta a balazos a delincuentes para evitar robo de 5 mil soles

La delincuencia sigue creciendo en el Perú y esta vez, un empresario fue víctima de un grupo de malhechores que intentaron robarle 5000 soles que acababa de retirar del banco. Sin embargo, se enfrentó a balazos a los ladrones, logrando ahuyentarlos y frustrando el asalto.

El hecho ocurrió en la avenida Grau, en el distrito 26 de octubre, Piura. Una cámara de seguridad de la zona captó el preciso momento en que el empresario llega a las afueras de su negocio en su vehículo gris; a los pocos segundos aparecieron tres sujetos a bordo de 2 motocicletas.

En medio de amenazas y violencia , incluso con armas en mano, los delincuentes exigían al empresario que abra la puerta de su vehículo, pero lejos de dejarse intimidar y entregar el dinero, el empresario descendió de su automóvil y los enfrentó a balazos.

"Me exigían que abra la puerta, estaban apurados. Cuando me percato que tenían revólveres, me dan opción a sacar mi pistola", indicó