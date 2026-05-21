Víctor Hugo Febre: Instituciones exigen investigación inmediata por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, diversas instituciones exigieron una investigación inmediata por el crimen suscitado la tarde de este jueves 21 de mayo, en las inmediaciones de la municipalidad.

Como se recuerda, el burgomaestre se desplazaba por el asentamiento humano San Sebastián, región Piura, cuando fue interceptado por sicarios, quienes le dispararon a quemarropa, haciéndole perder la vida de manera casi inmediata.

Hacen llamado para que no haya impunidad en el caso

El trágico hecho no solo ha conmocionado a toda la región del norte del país, el Gobierno Regional de Piura condenó el ataque mortal que puso fin a la existencia de la autoridad municipal. En ese sentido, exigieron a la Policía Nacional del Perú (PNP) a que adopten "medidas extremas" que permitan la captura de los criminales para que sean procesados de acuerdo a ley.

"Exhortamos a las instituciones de justicia a realizar una exhaustiva investigación que permita garantizar que los responsables de la muerte del burgomaestre afronten una severa condena", señala su misiva.

La Defensoría del Pueblo también alzó su voz por la lamentable pérdida de Víctor Hugo Febre Calle, para lo cual, extendieron sus condolencias a sus familiares y exigieron una "investigación inmediata" para identificar a los autores del asesinato.

Asimismo, debido a la "magnitud y trascendencia" del crimen, han requerido al gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, a que convoque a una sesión extraordinaria del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), a fin de abordar la grave problemática de inseguridad ciudadana y criminalidad que afronta la región.

La Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre expresó su pesar por el ataque mortal a quien fuera su máxima autoridad, exhortando a las autoridades a que realicen las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso.

"Condenamos todo acto de violencia que enluta a nuestra comunidad y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a toda la población octubrina en este difícil momento", expresó la institución municipal.

Fiscalía realiza diligencias urgentes

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, realizó desde esta tarde, una serie de "diligencias urgentes" tras el fallecimiento del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura realiza diligencias urgentes tras el fallecimiento del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, quien fue acribillado esta tarde cerca del municipio. pic.twitter.com/ejhWPSK1qD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) May 21, 2026

En esa misma línea, un equipo de fiscales y médicos forenses efectuaron el levantamiento del cadáver, mientras las acciones de investigación son desarrolladas en coordinación con la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional.

Las fuerzas del orden han intensificado el patrullaje en las zonas más críticas tras el reporte del crimen, con la finalidad de que puedan hallar lo más pronto posible con los homicidas y demás responsables.

Desde esta parte de la región Piura y principalmente sus deudos, exigen que la pérdida no quede impune.