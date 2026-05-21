¡Atención! Representante alerta sobre síntomas silenciosos vinculados a la esclerosis múltiple

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Por medio de una entrevista, un representante de diversos pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple, alertó sobre los síntomas que puede tener la población y muchas veces se confunden con otras enfermedades, lo que retrasa el oportuno tratamiento.

Representante alerta sobre los síntomas que pueden indicar la enfermedad

El representante de pacientes con esclerosis múltiple, Germán Guajardo Méndez, destacó la importancia del dictamen aprobado para declarar el 30 de mayo como el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en el Perú. En un diálogo con Exitosa, señaló que esta iniciativa permitirá visibilizar la enfermedad y promover políticas públicas diferenciadas para quienes la padecen.

Asimismo, el representante comentó información relacionada con esta enfermedad que ataca a miles de peruanos y muchas veces los síntomas pueden pasar desapercibidos, al punto de ser confundidos con otro tipo de malestares.

"Los síntomas son variados, pueden empezar con mareos, puede haber pérdida de la visión, puede haber dolores musculares muy fuertes, puede inclusive postrarte. Por eso, los pacientes van yendo a diferentes especialistas y eso retarda mucho un diagnóstico oportuno"

Como parte de los pacientes que viven con esta enfermedad en el país, Guajardo explicó que uno de los principales problemas es el retraso en el diagnóstico debido a la variedad de síntomas que presenta la enfermedad.

"Tenemos una estadística que más o menos entre el 10% y 20% de los estimados 3 mil pacientes con esclerosis múltiple llegan a un diagnóstico y posteriormente un tratamiento"

Pacientes piden al gobierno implementación de medicamentos

El representante también exhortó a las autoridades sanitarias a acelerar la aprobación de medicamentos innovadores que ya son utilizados en otros países. Asimismo, reveló que actualmente existe una gran brecha en el acceso al diagnóstico y tratamiento en el país.

"Existe una medicina de última generación que es usada en Estados Unidos, en Europa y muchos de los países de América Latina, pero desgraciadamente en Perú aún no porque está esperando que la Digemid autorice el uso de este medicamento por lo que exhortamos para que se pueda considerar", manifestó.

Finalmente, resaltó que el reconocimiento de una fecha nacional ayudará a generar mayor conciencia sobre esta enfermedad neurológica y mejorar la atención para miles de pacientes en el país que aún no pueden acceder a un tratamiento completo y óptimo según sus necesidades, lo que retrasa que sus condiciones de vida les permita realizar sus actividades con normalidad.