Tragedia en Machu Picchu: Hallan cuerpo de turista que cayó por precipicio mientras recorría el Camino Inca

22/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El cuerpo del turista australiano Mathew Cameron Patron, de 53 años, fue hallado tras una intensa labor de búsqueda realizada por efectivos de la Unidad de Salvamento de Alta Montaña del Cusco. El extranjero había sido reportado como desaparecido luego de sufrir una caída mientras recorría el Camino del Inca con dirección a la ciudadela de Machu Picchu junto a un grupo de visitantes.

Hallan cuerpo de turista desaparecido

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, los rescatistas ubicaron los restos del ciudadano australiano a unos 300 metros de profundidad en el sector conocido como "50 escaleras", ubicado en la ruta Wiñaywayna-Intipunku. El accidente ocurrió durante la tarde del 20 de mayo, cuando el grupo avanzaba por uno de los tramos más exigentes del recorrido turístico hacia la maravilla peruana.

Tras el hallazgo, las autoridades coordinaron el traslado del cuerpo hacia la morgue de Urubamba, donde se le practicará la necropsia correspondiente. Asimismo, se iniciarán las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en las que el turista cayó al abismo mientras realizaba la caminata junto a otros visitantes extranjeros.

Mathew Cameron había llegado a Cusco hace doce días acompañado de su esposa para realizar un recorrido turístico de cuatro días desde Ollantaytambo hasta Machu Picchu. Sin embargo, nadie imaginó que terminaría perdiendo la vida al precipitarse por un barranco mientras disfrutaba de un recorrido normal junto a su familia y un grupo de turistas.

Información sobre la caída del turista

El accidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, cuando los excursionistas recorrían una empinada cuesta con dirección a la ciudadela inca. Tras recibir la alerta, efectivos de la comisaría de Machu Picchu y personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura acudieron rápidamente a la zona para iniciar las labores de ubicación utilizando técnicas de progresión vertical.

Sin embargo, las tareas de rescate tuvieron que ser suspendidas temporalmente debido a la poca visibilidad y a las complicadas condiciones del terreno. Los rescatistas explicaron que la zona presenta pendientes pronunciadas y una densa vegetación de ceja de selva que dificulta el acceso. Durante la búsqueda se encontraron algunas pertenencias que pertenecerían al turista desaparecido.

Es así que, el caso ha generado preocupación entre los visitantes que realizan el Camino del Inca, una de las rutas turísticas más concurridas del país. La tragedia también pone en debate las medidas de seguridad y prevención en los tramos de difícil acceso que forman parte del recorrido hacia Machu Picchu.