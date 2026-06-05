Segunda vuelta: Conoce la restricción electoral que entró en vigencia desde la medianoche de hoy, 5 de junio, según el JNE

05/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En el marco del proceso electoral de la segunda vuelta presidencial, desde hoy, viernes 5 de junio, se encuentra prohibida de todo tipo de reunión o manifestación de índole político, según lo establecido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Vale mencionar que, esta restricción entró en vigencia desde esta medianoche, tras el cierre de campañas presidenciales de Keiko Fujimori Higuchi (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú), en Ate y Jesús María, respectivamente.

¿Cómo siguen las restricciones electorales?

Tal como lo anunció el JNE el pasado 31 de mayo, las restricciones electorales entraron en vigencia desde este lunes 1 de junio, con la prohibición de difusión de encuestas de opinión a través de los medios de comunicación.

Siguiendo con lo dispuesto por el organismo electoral que preside Roberto Burneo, desde las 00:00 horas del sábado 6 también queda restringida toda clase de propaganda política a nivel nacional; así como, desde las 8:00 a. m., el expendio de bebidas alcohólicas (también conocida como ley seca ) hasta la misma hora del lunes 8 de junio.

Por su parte, durante el día de la elección (domingo 7 de junio), no están permitidas las reuniones de carácter político en un radio no menor de 100 metros de los centros de sufragio, a nivel nacional.

#JNEInforma | #RestriccionesElectorales

Este lunes 1 de junio comenzarán a regir las restricciones electorales en todo el territorio nacional, a fin de asegurar el correcto desarrollo de la Segunda Elección Presidencial del domingo 7 de junio.#SegundaVuelta #EG2026 pic.twitter.com/g7lcnOifdZ — JNE Perú (@JNE_Peru) May 31, 2026

Material electoral para Lima y Callao empieza a distribuirse desde hoy

Desde hoy, viernes 5 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) iniciará la distribución del material electoral para Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. En ese sentido, a partir de las 10:00 p. m. saldrán 217 unidades de su almacén ubicado en Lurín, llegando al 100 % de la meta al día siguiente.

Cabe precisar que, el material electoral está compuesto por las cajas de sufragio y reserva, paquetes para el coordinador de local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación, y su traslado estará a cargo del consorcio AFE, empresa que ganó la licitación de la ONPE para su distribución.

Tal como ha ocurrido en la última semana con el envío del material electoral al interior del país, todas las unidades que saldrán con destino a Lima y Callao serán acompañadas por efectivos de la Policía Nacional del Perú y su recorrido estará bajo seguimiento del centro de monitoreo de la Gerencia de Gestión Electoral de la ONPE.

En la previa, ambos organismos aseveraron que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo de manera transparente, ordenada y en estricto respeto a lo que la población decida en las urnas.