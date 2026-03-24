¡Buena noticia! Cerca de 6 mil escolares serán beneficiados con la modernización de colegio en Cusco

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Con el objetivo de contribuir a fortalecer la educación en nuestro país, inició la ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la I.E. 50731 "Nuestra Señora de la Natividad de Progreso", ubicada en el distrito de Wánchaq, en Cusco.

Esta obra, impulsada por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), en alianza con el Gobierno Regional del Cusco, beneficiará a cerca de 6 mil estudiantes en los próximos años.

Esfuerzos entre el sector público y privado para contribuir al cierre de brechas

El proyecto contempla una inversión superior a S/30 millones y se ejecuta mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que permite articular esfuerzos entre el sector público y privado para contribuir al cierre de brechas en infraestructura educativa.

"Para la UTP es una gran satisfacción contribuir, junto con el Gobierno Regional del Cusco, a hacer realidad un proyecto esperado por la comunidad educativa de Wánchaq. La educación es un pilar fundamental para el progreso de nuestras regiones y del país. Esta infraestructura educativa moderna y de calidad permitirá que miles de estudiantes aprendan en mejores condiciones y desarrollen plenamente su talento", afirmó Jonathan Golergant, rector de la UTP.

El Gore Cusco inició la construcción de la nueva infraestructura de la I.E. "Nuestra Señora de la Natividad" en Wanchaq.

Con más de S/ 30 millones de inversión bajo la modalidad de OXI junto a la Universidad Tecnológica del Perú, beneficiará a más de 600 estudiantes. pic.twitter.com/Fp22cog73x — Gobierno Regional Cusco (@gorecuscope) March 11, 2026

Por su parte, Werner Salcedo, gobernador regional del Cusco, destacó la importancia de realizar la iniciativa junto a la UTP.

"Cuando los pueblos se unen con el sector empresarial pueden salir adelante y garantizar su desarrollo. Estoy agradecido con la UTP y con URBI por hacer realidad este proyecto que esperábamos desde hace décadas. Hoy los estudiantes tendrán un edificio moderno, equipado con las exigencias de estos tiempos", aseveró.

Detalles de la obra

La intervención contempla la construcción de una nueva infraestructura educativa con cuatro niveles y un sótano, que albergará 22 aulas, además de salones de innovación pedagógica, talleres, una biblioteca y una sala de usos múltiples, entre otros ambientes. Asimismo, se implementará el mobiliario y el equipamiento correspondiente.

A la fecha se han completado avances importantes en los trabajos preliminares, desmontajes y demolición, lo que permitirá iniciar la etapa constructiva.

Durante la etapa de ejecución, y con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo, los estudiantes seguirán sus clases en la I.E. 51021 Chachacomayoc y en la I.E. 50023 República de México.

De esta manera, la UTP, el Gobierno Regional del Cusco y URBI Proyectos reafirman su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura educativa como un eje clave para el desarrollo de la región