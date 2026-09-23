Colombia anuncia militarización de la ciudad de Santa Marta por ola de violencia tras caída de líder narcoparamilitar

23/09/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La ciudad turística de Santa Marta y sus zonas aledañas en el norte de Colombia se encuentran bajo un estricto despliegue militar y policial tras la escalada de ataques violentos ejecutados por la estructura criminal Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

La ofensiva del grupo paramilitar surgió como una respuesta directa a la neutralización de José Luis Pérez Villanueva, alias 'Cholo', segundo jefe de la organización, quien fue abatido durante una incursión de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la zona rural de la capital del Magdalena.

Paro armado y caos en la Troncal del Caribe

Como medida de represalia, la cúpula de las ACSN ordenó e impuso de manera violenta un "paro armado" de 48 horas en la región. Las acciones criminales incluyeron la quema de autobuses de transporte público y camiones de carga, balaceras en distintos sectores urbanos y presiones contra los comerciantes locales, a quienes obligaron a cerrar sus establecimientos bajo amenazas directas con armas de fuego.

🇨🇴 Tensión en Santa Marta y el Magdalena, Colombia, por un paro armado atribuido al grupo criminal las ACSN. Se reportan vehículos incendiados, comercios cerrados bajo amenazas y disparos.



El presidente de la Espriella ordenó militarizar la ciudad. pic.twitter.com/R5QZKwVeY5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026

Asimismo, los delincuentes generaron bloqueos en la Troncal del Caribe, una de las arterias viales más estratégicas del país para el comercio y el turismo, conectando los departamentos de la costa norte colombiana.

"Bandido que no se someta será dado de baja"

Ante el rápido deterioro de la seguridad y la zozobra ciudadana, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, dispuso la inmediata militarización de la capital de Magdalena, reforzando la presencia de las tropas en las calles y asegurando la transitabilidad en las carreteras.

"He ordenado como Presidente de la República que Santa Marta sea militarizada. Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide nunca pierde. Bandido que no se someta lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde", aseveró contundentemente el mandatario.

En un gesto para enviar un mensaje de control institucional, el jefe de Estado se trasladó al territorio y patrulló personalmente durante la noche las calles del populoso barrio Cristo Rey junto a los altos mandos de la Fuerza Pública.

🇨🇴 ÚLTIMA HORA: El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordena militarizar la ciudad de Santa Marta ante la amenaza de un paro armado convocado por el grupo criminal de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). pic.twitter.com/PNmXZwNxr5 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 22, 2026

Operativos, capturas y ultimatum a alias 'Pinocho'

Hasta el momento, los operativos conjuntos del Ejército y la Policía Nacional dejan un saldo de cinco personas capturadas (tres en Santa Marta y dos en Riohacha). Entre los detenidos destaca un presunto integrante de las ACSN especializado en la elaboración de explosivos improvisados, con los que planeaba atentar contra la infraestructura civil y las fuerzas de seguridad.

Por su parte, alias 'Cholo', abatido en días recientes, acumulaba un prontuario de más de 15 años en el crimen organizado y era calificado por las autoridades como el principal articulador de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica.

Tras su caída, De La Espriella dirigió un mensaje directo a Fredy Castillo Carrillo, alias 'Pinocho', máximo financista de las ACSN, señalando que se ha convertido en el próximo objetivo prioritario de las operaciones militares en el país.