Sismo de magnitud 4.0 remece Áncash: Movimiento telúrico fue registrado hoy, lunes 1 de septiembre

Durante la mañana de este lunes 1 de septiembre, un nuevo sismo remeció la región Áncash. A continuación, entérate los detalles en la presente nota y recuerda las acciones que debes de asumir si vuelve ocurrir un hecho similar durante el transcurso del día.

De acuerdo con el último reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se registró el movimiento telúrico en el distrito de Samanco, provincia del Santa, con una magnitud de 4.0.

La profundidad reportada es 44 km, mientras que la intensidad fue considerada en nivel III en la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0580

Fecha y Hora Local: 01/09/2025 06:29:22

Magnitud: 4.0

Profundidad: 43km

Latitud: -9.99

Longitud: -79.82

Referencia: 166 km al SO de Samanco, Santa - Ancash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 1, 2025

