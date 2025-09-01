RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Exitosa Perú
¡A mantener la calma!

Sismo de magnitud 4.0 remece Áncash: Movimiento telúrico fue registrado hoy, lunes 1 de septiembre

El Centro Sismológico Nacional reportó un nuevo movimiento telúrico en la región Áncash durante la mañana de este lunes 1 de septiembre.

Sismo en la región Áncash.
Sismo en la región Áncash. (Difusión)

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú / Actualizado al 01/09/2025

Síguenos en Google News Google News

Durante la mañana de este lunes 1 de septiembre, un nuevo sismo remeció la región Áncash. A continuación, entérate los detalles en la presente nota y recuerda las acciones que debes de asumir si vuelve ocurrir un hecho similar durante el transcurso del día.

Nuevo sismo remece Chilca

De acuerdo con el último reporte del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), se registró el movimiento telúrico en el distrito de Samanco, provincia del Santa, con una magnitud de 4.0. 

La profundidad reportada es 44 km, mientras que la intensidad fue considerada en nivel III en la escala de Mercalli.

(Noticia en desarrollo...)

Temas relacionados Exitosa Huaraz huaraz

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias