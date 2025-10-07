Tacna: Alcalde de Ciudad Nueva, Walter Cruzado, admite que no trabaja los fines de semana

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde del distrito de Ciudad Nueva, Walter Cardoza, sorprendió al admitir públicamente que no trabaja los fines de semana. En una entrevista con Exitosa Tacna, el burgomaestre aseveró lo siguiente: "Yo no trabajo sábados y domingos, chicos. Así que, por favor, tengo que desayunar", declaró, durante una actividad en Alto de la Alianza.

Su respuesta ocurrió mientras participaba en una actividad social, en la calle Robert Kennedy. En vez de responder sobre el informe de la Contraloría que advierte la paralización por 20 meses de la obra del estadio 'La Bombonera', la autoridad decidió cortar la entrevista, alegando su descanso semanal. "La verdad, no chambeo. Lunes hasta viernes chambeo, ¿no? De siete y media hasta las tres y media", dijo ante las cámaras de nuestra reportera.

Interrupción y agresión al trabajo periodístico

La situación escaló cuando Osman Sologuren, jefe de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, sujetó del brazo a la periodista que intentaba continuar la entrevista.

"Me toca el brazo, me sujeta y me indica que el alcalde ya no quiere responder", relató la reportera Elizabeth Ticona, quien calificó el hecho como una obstaculización a su labor profesional.

Según nuestra periodista, esta no es la primera vez que sufre un incidente así. "Ya ha ocurrido antes en otras coberturas. Esta es la tercera vez que impide mis preguntas durante entrevistas públicas", señaló, visiblemente indignada.

Autoridades y transparencia en cuestión

Sobre el lamentable hecho, horas después, el funcionario se acercó a disculparse con nuestra reportera, alegando que no fue su intención vulnerar derechos, aunque la periodista expresó que el daño ya estaba hecho. El incidente generó rechazo entre comunicadores locales, quienes demandaron respeto por la libertad de prensa y por la labor informativa.

Hasta el cierre del presente informe, Walter Cardoza no se ha pronunciado oficialmente sobre lo ocurrido, ni sobre las observaciones de Contraloría. Tampoco se ha anunciado una investigación interna por parte de la comuna tacneña.

Su ausencia abrió un debate sobre la conducta de las autoridades locales y su compromiso con la rendición de cuentas. Para los vecinos de Ciudad Nueva, el reconocimiento de Cardoza sobre su inactividad los fines de semana refleja su desinterés por la gestión pública.

Lo ocurrido dicho por el alcalde de Ciudad Nueva y su jefe de Imagen no solo revela una actitud evasiva frente a los cuestionamientos, sino también una preocupante falta de tolerancia hacia la labor periodística en la región.