ATU sobre operación del Metropolitano: "Los horarios se están manteniendo como todos los días"

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) brindó mayores detalles sobre la operación del transporte público convencional y del Metropolitano, con el objetivo de garantizar un servicio continuo y seguro para la ciudadanía.

El Metropolitano y Línea 2

De acuerdo a Freddy Céspedes, el desarrollo del transporte se viene realizando con "normalidad". Al respecto, dio un mayor alcance sobre el servicio convencional en la capital.

"De acuerdo a este monitoreo que tenemos también desde nuestro Centro de Gestión y Control hemos podido ver que el servicio convencional está alrededor del 95-97% de su oferta a excepción de la zona este que está con un 82-83%, pero suficiente para la demanda existente", precisó.

En tal sentido, recordó que el sector educación optó por enviar a sus alumnos a la modalidad remota al igual que algunas empresas han optado por relizar lo mismo con su personal. "Esto ha ayudado a que las condiciones de transporte sena bastante mejor", explicó.

Con respecto a los horarios de servicio del Metropolitano sostuvo: "Se están manteniendo como todos los días desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. La Línea 2 sabemos que empieza a operar desde las 6 de la mañana, pero los horarios, la regularidad, las frecuencias y demás se mantienen como un día habitual".

Operación de transporte público

A través de su cuenta oficial de 'X' la entidad adscrita al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) publicó un video en el que vocero Freddy Céspedes en el que reafirmó que desde la ATU continúan "monitoreando el transporte público desde las 5 de la mañana todos los días".

"A raíz de la reunión del día de ayer con la Presidencia del Consejo de Ministros, en la cual los operadores o los gremios llegaron a un acuerdo para poder sostener unas mesas de trabajo a partir del días martes 14. Y dentro de esos acuerdos también se optó por levantar el paro", señaló.

Bajo esa premisa, informó que desde tempranas horas de hoy observaron que "efectivamente ya había un servicio de transporte público". "Había dos puntos donde se dieron algunos piquetes en las primeras horas de la mañana que eran básicamente en la zona de San Juan de Lurigancho y por Ancón", añadió el vocero de la ATU.

