Ancash: Alcalde de Pataz fue liberado de comisaría tras la intervención policial por portar armas

03/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, fue liberado tras la intervención por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando se desplazaba por la Panamericana Norte en el distrito de Samanco, en la región Ancash. Mariño permaneció en la comisaría de Buenos Aires, en Nuevo Chimbote, hasta su liberación.

Alcalde Mariños fue liberado de comisaría

A través de su cuenta oficial de Facebook, Aldo Mariños comunicó que fue liberado tras la intervención policial. El alcalde de Pataz habría permanecido en la dependencia policial desde la mañana del viernes hasta horas de la media tarde.

Tras ser liberado publicó un video que fue acompañado por un mensaje donde indica que "intentaron interrumpir" su caminata hacia la ciudad de Lima.

"Hoy en Nuevo Chimbote intentaron interrumpir mi caminata y me llevaron a la comisaría. Salí libre porque demostré que siempre cumplo la ley", indicó en su publicación.

En el mensaje ratificó que continuara con su "Caminata de sacrificio" para exigir la ejecución de obras en su región. Entre sus principales pedidos se encuentran la construcción de la carretera nacional y el Hospital de Tayabamba. Además, Pataz sufre constantes golpes criminales de organizaciones por la disputa sangrienta del oro.

Durante la mañana del viernes 3 de octubre, el alcalde de la provincia de Pataz, región La Libertad, fue intervenido junto a su caravana por efectivos de la Policía Nacional quienes trasladaron al grupo de personas hacia la comisaría más cercana.

Ante la detención de Mariños, la población de Chimbote y miembros de rondas campesinas manifestaron su rechazo frente a la intervención policial del alcalde quienes permanecieron a fueras de la dependencia policial exigiendo su liberación.

Desde el pasado 25 de agosto, Mariños salió desde la ciudad de Tayabamba en Pataz, quien tiene como destino el Palacio de Gobierno en la ciudad de Lima para exigir demandas al Estado.

PNP indica que intervención fue preventiva

Ante las diferentes especulaciones tras la detención de Mariños, la PNP publico una actualización del motivo de su detención. A través de la cuenta de X, la institución policial indica que la intervención "fue preventiva" y descarta que el alcalde haya sido detenido.

Además, precisó que las armas de fuego que fueron encontradas al momento de la intervención del alcalde, "contaban con los permisos correspondientes". Como se conoce, Mariños estaría trasladándose hacia Lima junto a su personal de resguardo quienes habrían sido los portadores del armamento.