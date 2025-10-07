Joao Grimaldo nominado a mejor jugador del mes en Letonia: Entérate AQUÍ como votar por el futbolista peruano

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El presente de Joao Grimaldo en el Riga FC de la Virsliga de Letonia le ha valido a un posible reconocimiento oficial por parte de la organización de esa competición. El futbolista peruano ha sido nominado al mejor jugador del mes, en la previa del amistoso ante Chile por la fecha FIFA.

Los hinchas pueden votar por Grimaldo

A través de la página de Instagram de la liga letona, los hinchas del club de la capital de este país, así como los fans peruanos, puede elegir al extremo de la 'blanquirroja'. En la publicación compartida, la organización explica cómo se puede elegir al exfutbolista de Sporting Cristal.

"Para participar en el voto de los fans, haz clic en Me gusta en la foto de tu jugador favorito, que en general creará una calificación adicional de fans al voto tradicional de los periodistas. La votación se cierra el miércoles 8. en octubre a las 12:00 (4.00 am en Perú)", indica el post.

Desde su llegada al Riga FC en marzo de este año, Grimaldo ha participado de 26 partidos oficiales, consiguiendo anotar cinco goles (cuatro en liga y uno en copa) y ha dado cinco asistencias, todas por la Virsliga). Ha acumulado 1476 minutos en cancha, con 17 titularidades.

Con 32 fechas disputadas y cuatro restantes para que culmine el torneo liguero, el club donde milita el peruano de 22 años marcha primero con 83 puntos, ocho más que su escolta el Riga FS. De conseguir el título, conseguirá la clasificación para la cuarta ronda de clasificación de la Champions League 2026-27 (el torneo letón se juega con calendario anual).

Riga FC saludó la convocatoria de Grimaldo

Sus buenas actuaciones en el país báltico, le ha valido para ser considerado por el seleccionador interino Manuel Barreto, para el encuentro amistoso con Chile de este viernes 10 de octubre. Esto fue aplaudido por su equipo, que en redes sociales reconoció el llamado de uno de sus futbolistas con mejor presente.

"El centrocampista del Riga Football Club Joao Grimaldo ha sido convocado para la Selección Peruana! ¡Perú jugará un partido amistoso contra Chile el 11 de octubre! (por la hora, será sábado en Letonia)", señala la publicación.

Así, el buen rendimiento durante el mes de setiembre le ha valido una nominación al mejor jugador del mes a Joao Grimaldo en Letonia. El jugador peruano destacó con varios goles y asistencias para ayudar a que el Riga FC lidere con comodidad la Virsliga y esté a tiro de ser campeón.