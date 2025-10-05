Piura: Detienen a extranjera sindicada como cómplice de homicidio de hombre hallado en auto en Breña

05/10/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Policía Nacional del Perú logró detener en Piura a una mujer de nacionalidad venezolana, quien presuntamente, sería la cómplice de la fémina que acabó con la vida de su pareja en Breña.

Detienen a presunta cómplice de homicidio

Gracias a la policía de carretera de la ciudad de Los órganos, provincia de Talara, en Piura, se logró la captura de Katherine Katiuska Bello Serrano, de 34 años de edad, quien fue encontrada en un bus interprovincial.

La mujer es acusada de ser coautora del asesinato de Alexander Valverde Lainis, de 42 años de edad, cuyos restos fueron hallados en la maletera de su propio vehículo en el distrito de Breña.

La intervención policial se llevó a cabo al rededor de las 8:00 a. m. a la altura del kilómetro 128 de la carretera Panamericana Norte cuando los efectivos procedieron a revisar el bus de la empresa Cetur que provenía de Lima. Durante el operativo, los agentes identificaron a Bello Serrano quien viajaba en el asiento 13.

La mujer fue trasladada hasta la comisaría de Los Órganos por una presunta infracción a la ley de extranjería, por lo que se busca posibles ordenes de requisitorias y verificar si tiene orden de detención. Según las investigaciones preliminares, la extranjera intentaba abandonar el país con destino a Ecuador.

Asesinato en Breña

La noche del último jueves 2 de octubre, el macabro hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de la maletera de un vehículo estacionado conmocionó a los vecinos de Breña.

Eran los restos de Alexander Valverde, quien presuntamente fue asesinado por su esposa, Keilis Arimar Aguilera Meneses, de nacionalidad venezolana. Las autoridades informaron que la mujer mostró nerviosismo y se resistía a abrir el automóvil durante la intervención.

La intervención se realizó en el tramo del jirón Huaraz, en Breña, luego de que vecinos reportaran un olor fétido que emanaba del vehículo estacionado. Al llegar, los efectivos le pidieron a la mujer que abriera el auto. Pese a que intentó evadir la orden, los restos de la víctima fueron hallados envueltos en sábanas blancas en la maletera.

La mujer confesó inmediatamente que se trataba de su esposo y reconoció el asesinato tras una fuerte discusión el 21 de septiembre. Durante el interrogatorio, Aguilera reveló que mantuvo el cuerpo escondido varios días bajo una cama, antes de trasladarlo a su vehículo. Lo perturbados se da, pues tras el traslado la mujer continuó durmiendo en la misma unidad.

La mujer permanece bajo custodia policial en la comisaría de Breña, las autoridades manejan la hipótesis de que sería un crimen pasional que desencadenó en el asesinato de Valverde.

Es por este caso que una segunda mujer fue captura por presuntamente ser cómplice o coautora del crimen de un hombre cuyos restos se hallaron en una maletera.