RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Judiciales
Investigado sería autor de los disparos

Ataque a bus 'Santa Catalina' en SJL: Fiscalía inició investigación preliminar contra implicado

La Fiscalía inició la investigación preliminar en contra de M. A. A. Q. por ser el presunto autor de delito de tentativa de homicidio contra un conductor de bus de Santa Catalina en San Juan de Lurigancho.

Fiscalía inicia investigación preliminar contra sujeto implicado en ataque
Fiscalía inicia investigación preliminar contra sujeto implicado en ataque (Fuente: Composición Exitosa)

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 07/10/2025

Síguenos en Google News Google News

La Primera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho - Zona Media (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra M. A. A. Q., sujeto de 46 años, partícipe del atentado en contra de un chofer de la empresa de transporte Santa Catalina durante la noche del domingo 5 de octubre.

Fiscalía inicia investigación contra implicado

Entre los presuntos delitos atribuidos al detenido se encuentran tentativa de homicidio, extorsión y tráfico ilícito de drogas (microcomercialización). Según las investigaciones fiscales, el investigado sería quien propinó los disparos en contra del conductor. El hecho ocurrió en inmediaciones de la cuadra 5 de la avenida El Sol, zona cercana a la Universidad Privada del Norte en San Juan de Lurigancho.

El conductor recibió tres impactos de bala: dos en el abdomen y uno en el brazo, según indicó el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Felipe Monroy. El hecho habría ocurrido alrededor de las 10:15 p.m. luego que uno de los implicados hiciera el ademán de subir a la unidad como pasajero y atacara al conductor.

Tras el atentado, el criminal se dio a la fuga y el transportista fue trasladado de emergencia hacia una clínica. Según información de la Fiscalía su estado de salud es reservado. Por su parte, se continúan las investigaciones urgentes del caso como la identificación de los otros responsables con ayuda de  la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según la información policial, el ataque sería planeado por la banda criminal 'Los Malditos de Huáscar' liderado por el 'Chato Luis'. La continuidad de las investigaciones fiscales determinaran finalmente si esta fue la banda que atacó al chofer. 

AENZA inicia acciones legales contra José Graña Miró Quesada y exdirectivos
Lee también

AENZA inicia acciones legales contra José Graña Miró Quesada y exdirectivos

Atentado ocurrió previo al inicio del paro del lunes 6 

El atentando en contra del transportista ocurrió durante la noche previa al inicio del paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre. El ataque contra el conductor desató la indignación por parte del gremio de transportes por la alta criminalidad que sufre la ciudadanía.

Al menos dos atentados ocurrieron antes de comenzara las manifestaciones en contra de la extorsión. Uno de ellos en contra del transportista de la empresa Santa Catalina y otro durante el último sábado que terminó con un lamentable fallecido.

Martín Vizcarra: Corte Suprema evalúa hoy si extiende investigación al expresidente por caso Richard Swing
Lee también

Martín Vizcarra: Corte Suprema evalúa hoy si extiende investigación al expresidente por caso Richard Swing

Se trata de Daniel José Cedeño Alfonso (33), conductor de la empresa Liptsa quien fue asesinado mientras manejaba el bus de transporte público en el distrito de San Juan de Miraflores. El joven padre de familia no resistió al ataque y dejó a un menor de 2 años huérfano. 

Temas relacionados atentado Chofer Empresa Santa Catalina Fiscalía SJL transportista

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA