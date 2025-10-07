Ataque a bus 'Santa Catalina' en SJL: Fiscalía inició investigación preliminar contra implicado

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Primera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho - Zona Media (Tercer Despacho) inició investigación preliminar contra M. A. A. Q., sujeto de 46 años, partícipe del atentado en contra de un chofer de la empresa de transporte Santa Catalina durante la noche del domingo 5 de octubre.

Fiscalía inicia investigación contra implicado

Entre los presuntos delitos atribuidos al detenido se encuentran tentativa de homicidio, extorsión y tráfico ilícito de drogas (microcomercialización). Según las investigaciones fiscales, el investigado sería quien propinó los disparos en contra del conductor. El hecho ocurrió en inmediaciones de la cuadra 5 de la avenida El Sol, zona cercana a la Universidad Privada del Norte en San Juan de Lurigancho.

El conductor recibió tres impactos de bala: dos en el abdomen y uno en el brazo, según indicó el jefe de la Región Policial Lima, general PNP Felipe Monroy. El hecho habría ocurrido alrededor de las 10:15 p.m. luego que uno de los implicados hiciera el ademán de subir a la unidad como pasajero y atacara al conductor.

Tras el atentado, el criminal se dio a la fuga y el transportista fue trasladado de emergencia hacia una clínica. Según información de la Fiscalía su estado de salud es reservado. Por su parte, se continúan las investigaciones urgentes del caso como la identificación de los otros responsables con ayuda de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según la información policial, el ataque sería planeado por la banda criminal 'Los Malditos de Huáscar' liderado por el 'Chato Luis'. La continuidad de las investigaciones fiscales determinaran finalmente si esta fue la banda que atacó al chofer.

Atentado ocurrió previo al inicio del paro del lunes 6

El atentando en contra del transportista ocurrió durante la noche previa al inicio del paro de transportistas convocado para el lunes 6 de octubre. El ataque contra el conductor desató la indignación por parte del gremio de transportes por la alta criminalidad que sufre la ciudadanía.

Al menos dos atentados ocurrieron antes de comenzara las manifestaciones en contra de la extorsión. Uno de ellos en contra del transportista de la empresa Santa Catalina y otro durante el último sábado que terminó con un lamentable fallecido.

Se trata de Daniel José Cedeño Alfonso (33), conductor de la empresa Liptsa quien fue asesinado mientras manejaba el bus de transporte público en el distrito de San Juan de Miraflores. El joven padre de familia no resistió al ataque y dejó a un menor de 2 años huérfano.