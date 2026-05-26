Fernando Rospigliosi pierde los papeles y maltrata a periodista: "Cállese..."

26/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un tenso momento se vivió en el Callao cuando el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, reaccionó de forma agresiva contra un periodista. El reportero le consultó sobre su postura frente a Keiko Fujimori y el supuesto financiamiento recibido por el polémico Vladimiro Montesinos años.

La confrontación pública

Durante una actividad oficial, Rospigliosi fue abordado sobre declaraciones anteriores donde cuestionaba la ética de la lideresa fujimorista. Ante la interrogante del reportero de Vía TV, el congresista menospreció el hecho como una tontería y, al intentar una repregunta, el legislador alzó una carpeta en señal de clara amenaza intimidatoria.

"Cállese, señor, que estoy respondiendo acá", arremetió el presidente del parlamento.

Este episodio ocurrió tras una visita realizada a la alcaldía provincial. El congresista intentaba deslindar responsabilidades sobre presuntas órdenes dadas al ministro de Economía para la compra de aviones F-16, argumentando que sus funciones actuales no le permiten ninguna injerencia directa sobre Ejecutivo.

#LOÚLTIMO #noticiasvirales #AtenciónPerú #URGENTE ♬ sonido original - INFORMATE PERU @peruinformate 🔴FERNANDO ROSPIGLIOSI PIERDE LOS PAPELES EN VIVO Y GRITA "¡CÁLLESE SEÑOR!" A REPORTERO EN EL CALLAO Fernando Rospigliosi protagonizó un tenso momento durante una conferencia de prensa en el Callao luego de reaccionar de manera airada ante las preguntas de un reportero relacionadas con declaraciones que habría realizado años atrás sobre Keiko Fujimori. Durante la intervención, el periodista recordó unas expresiones atribuidas a Rospigliosi en las que señalaba que Keiko Fujimori "vivía con la plata de Montesinos". Ante ello, el entrevistado calificó dichas afirmaciones como "tonterías" y evitó responder directamente, enfocándose en cuestionar presuntas falsedades dichas durante el debate político del último domingo. Sin embargo, cuando el reportero insistió con la consulta, Fernando Rospigliosi perdió la calma y respondió elevando la voz con un "¡CÁLLESE SEÑOR!", generando sorpresa entre los asistentes presentes en el lugar. El incidente ocurrió durante una actividad pública en la que estuvo presente Ventanilla TV, que registró el momento de tensión vivido en plena conferencia. Fernando Rospigliosi #noticiasperu

Este rechazo absoluto a la repregunta evidencia una gestión del espacio público marcada por la intolerancia hacia las interrogantes incómodas. La actitud del parlamentario, al intentar invalidar el cuestionamiento mediante la descalificación, refleja un patrón de comportamiento que complica la labor fiscalizadora de los medios de comunicación.

Un cambio de postura política

Rospigliosi fue un crítico férreo del fujimorismo antes de unirse a Fuerza Popular en el año 2020. En el pasado, sostuvo abiertamente que era imposible que la candidata presidencial desconociera las actividades ilícitas realizadas por Montesinos durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

Desde su incorporación a la bancada naranja, el legislador se transformó en un defensor de la agrupación política. Su afiliación oficial al partido se dio en el 2024, consolidándose como una de las figuras más activas y mediáticas dentro de toda la estructura parlamentaria nacional.

La conducta del legislador subraya la tensión entre la clase política y los medios en un Perú polarizado. Este tipo de enfrentamientos, donde el poder intenta silenciar la fiscalización mediante la intimidación, pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre sus representantes.

La incomodidad del congresista al ser confrontado por sus declaraciones previas expone una contradicción que prefiere evadir mediante la violencia verbal. Este comportamiento erosiona la confianza pública y demuestra la fragilidad institucional que enfrenta el actual Congreso ante el escrutinio de la labor periodística diaria.

El altercado entre Fernando Rospigliosi y el periodista refleja la incomodidad por sus declaraciones pasadas sobre Keiko Fujimori y el dinero de Vladimiro Montesinos. La situación generó críticas inmediatas sobre su rol en el Congreso, exponiendo la fragilidad política al ser cuestionado por su historial.