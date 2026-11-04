Tacna: Policía detiene a fiscal en flagrancia tras conducir en presunto estado de ebriedad

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La madrugada de este miércoles, alrededor de la 1:35 a. m., el Ministerio Público volvió a estar en el centro de la polémica en Tacna tras la detención en flagrancia de uno de sus funcionarios. Se trata de Roberto Franco Condori, de 40 años, quien fue interceptado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las inmediaciones de la avenida Los Sauces.

De acuerdo con el reporte policial, la intervención se originó luego de que los agentes observaran un automóvil de color plomo circulando a una velocidad inusualmente lenta y realizando múltiples frenadas repentinas a lo largo de la avenida Capanique. Tras ser interceptado, el fiscal evidenció notorios síntomas de ebriedad, los cuales se confirmaron al no poder superar de manera correcta las pruebas de equilibrio y coordinación.

Resistencia a la autoridad y traslado con refuerzos

Lejos de colaborar con las diligencias de ley, la situación escaló cuando el funcionario se mostró reacio a acatar las órdenes del personal policial. Según la información oficial, Condori se negó rotundamente a identificarse, adoptó una actitud desafiante y buscó escapar de la escena.

Ante la abierta resistencia y el intento de evadir la acción de la justicia, los efectivos policiales debieron solicitar apoyo con unidades móviles adicionales para lograr reducirlo, asegurando su traslado e ingreso a la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tacna.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En Tacna, un fiscal fue trasladado a la Unidad de Flagrancia por conducir un vehículo en aparente estado de ebriedad. Agentes policiales indicaron que el imputado mostró resistencia en la intervención.



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Implicancias legales y el futuro en la carrera fiscal

Tras su detención, el funcionario quedó bajo investigación preliminar por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común. Cabe recordar que el artículo 274 del Código Penal estipula para este tipo de infracciones una pena privativa de libertad que va de 6 meses a 2 años, o de 52 a 104 jornadas de prestación de servicios comunitarios, además de la inhabilitación mediante la suspensión o cancelación de la licencia de conducir.

En el plano administrativo y disciplinario, la situación legal del intervenido se torna crítica. Al margen del proceso penal, el funcionario podría enfrentar drásticas sanciones disciplinarias que derivarían en su destitución definitiva de la carrera fiscal, al haberse contravenido flagrantemente los deberes que cautelan la dignidad del cargo, conforme a lo establecido en la Ley de la Carrera Fiscal.

A pocas horas de cumplirse el plazo límite de detención en flagrancia, se espera que las autoridades judiciales definan la situación legal del funcionario mientras continúan las diligencias correspondientes.