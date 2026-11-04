El rey de España inaugura Cumbre Iberoamericana en Madrid con presencia del canciller Carlos Espá

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La XXX Cumbre Iberoamericana comenzó este miércoles 4 de noviembre en Madrid, España, con una ceremonia encabezada por el rey Felipe VI en el Teatro Real. El encuentro reúne a representantes de 22 países, entre ellos el canciller peruano Carlos Espá, ante la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori.

Felipe VI encabezó la inauguración de la cumbre

La ceremonia inaugural contó con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand. Los reyes Felipe VI y Letizia recibieron a las delegaciones que llegaron al Teatro Real para participar en las actividades oficiales del encuentro internacional.

Los representantes de los países participantes fueron recibidos por las autoridades españolas antes de la ceremonia. La actividad incluyó una fotografía oficial de los asistentes y un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda, Toledo.

🇵🇪 El Canciller Carlos Espá preside la delegación peruana en la XXX Cumbre Iberoamericana, en Madrid, para fortalecer el diálogo político, promover la cooperación y contribuir a una agenda regional frente a los desafíos compartidos. Conoce más sobre la participación de nuestro país. 👆 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) November 4, 2026

La reunión se desarrolla los días 4 y 5 de noviembre bajo el lema "Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo". La agenda contempla encuentros entre autoridades y una sesión plenaria que será presidida por Felipe VI.

Por su parte, la participación de los mandatarios registra varias ausencias. Diez de los 22 líderes invitados confirmaron su asistencia al encuentro. Entre quienes no acudieron figuran el presidente brasileño, Lula da Silva, y la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

Antes del inicio del acto, los asistentes también rindieron homenaje a las víctimas del accidente ferroviario registrado en Toledo, que dejó 69 fallecidos. El minuto de silencio formó parte de las actividades protocolares desarrolladas en el Teatro Real, donde se realizó la inauguración oficial.

Perú participa con Carlos Espá tras ausencia de Fujimori

La delegación peruana participa en la XXX Cumbre Iberoamericana con el canciller Carlos Espá, quien viajó a España para representar al país. Su presencia forma parte de las actividades oficiales programadas para este encuentro, que reúne a representantes de 22 naciones.

#AlertaMEGANIÑO El Comando FEN ha reportado un fuerte incremento de las lluvias en la zona norte del país a partir de esta noche. Estamos tomando medidas inmediatas para enfrentar esta emergencia. El ministro de Defensa se dirige esta tarde a Tumbes para coordinar las acciones necesarias y activar todos los protocolos de emergencia. Ante esta situación, he decidido no asistir a la Cumbre de Jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia. Estamos movilizando los recursos del Estado para proteger la vida y la seguridad de las familias. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 1, 2026

Por su parte, Keiko Fujimori canceló su viaje a Madrid debido a las lluvias previstas en el norte del Perú. El 1 de noviembre, la mandataria comunicó su decisión a través de X:

"Ante esta situación, he decidido no asistir a la cumbre de jefes de Estado en España para atender directamente esta emergencia", señaló.

Las actividades continuarán este jueves 5 de noviembre con una sesión plenaria encabezada por Felipe VI en Madrid. La reunión abordará propuestas de cooperación e intercambio académico entre los países participantes. Así, Carlos Espá representa al Perú en la Cumbre Iberoamericana, mientras Fujimori permanece en territorio nacional.