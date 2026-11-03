Atentado en Chorrillos: asesinan a balazos a conductor de 'La 91' en la av. Guardia Civil

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

La violencia criminal vuelve a enlutar al sector transportista de la capital. Al promediar las 6:38 p. m. de este martes, un violento atentado sacudió la avenida Guardia Civil, en el distrito de Chorrillos, específicamente a la altura del cruce con la calle Meteoros.

El objetivo del ataque fue un bus de transporte público perteneciente a la empresa Consorcio Santo Cristo, el cual cubre la ruta desde Chorrillos hasta Ate y se desplazaba en dirección a la avenida El Sol.

Según los testimonios preliminares y la dinámica observada en la zona, un sujeto que caminaba junto a otro cómplice interceptó la unidad y abrió fuego de manera directa contra la ventana del conductor, disparando al menos seis casquillos de bala que impactaron letalmente en la estructura y la luna del lado del chofer.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | Los vecinos que viven en las inmediaciones de la Av. Guardia Civil en Chorrillos expresaron su temor tras el atentado a la unidad de la empresa de transporte "La 91", en la cual el conductor perdió la vida a manos de dos delincuentes.



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Identidad de la víctima

Tras recibir los disparos en la cabeza y el abdomen, el conductor identificado como Josué Antonio Perdomo Estrada, de 41 años y de nacionalidad venezolana, resistió gravemente herido unos momentos al volante antes de desplomarse sobre este y frenar en la intersección.

Ante la desesperación de la escena, los pasajeros que se encontraban a bordo intentaron auxiliarlo de inmediato y solicitaron el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital María Auxiliadora; sin embargo, los médicos de turno solo pudieron certificar su deceso tras ingresar al área de traumashock debido a la gravedad de las lesiones.

Efectivos policiales cargan cuerpo tras atendado.

Peritaje policial y cierre de la vía

Tras el crimen, la zona del atentado quedó bajo un estricto cordón policial, manteniendo cerrada la vía en dirección a la avenida El Sol para facilitar las diligencias de los peritos de criminalística, quienes recogieron los casquillos de bala e iniciaron las investigaciones para determinar si el móvil responde a un caso de extorsión contra los transportistas.

El asesinato de Josué Antonio Perdomo Estrada expone una vez más la extrema vulnerabilidad de los trabajadores del transporte público frente al sicariato y la extorsión, generando exigencias urgentes de mayor seguridad en los corredores viales de Lima Sur.